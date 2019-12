Helmut Marko: Hamilton immer noch besser als Verstappen!

Obwohl Red Bull mit Max Verstappen als Fahrer grundsätzlich mehr als zufrieden ist, glaubt Helmut Marko, dass der sechsmalige Weltmeister Lewis Hamilton nach wie vor das bessere Gesamtpaket darstellt. Das verrät der Red-Bull-Motorsportkonsulent im ersten Teil unserer Video-Show "Der große Jahresrückblick: 10 gewagte Thesen zur Formel-1-Saison 2019".

In einem exklusiv für den Jahresrückblick aufgezeichneten Interview in Markos Büro in Graz wird der 76-Jährige mit einer unserer zehn Thesen konfrontiert, die da lautet: "Auch wenn Lewis Hamilton sechsmaliger Weltmeister ist: Max Verstappen ist inzwischen der schnellste und beste Fahrer der Formel 1."

Marko hält die These (die nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion abbildet) für nicht richtig: "Verstappen mag bereits der Schnellere sein. Aber als Paket" sei Hamilton immer noch der Bessere. "Er hat einen unglaublichen Grundspeed, und hat natürlich Routine. Das hat man immer wieder gesehen."

Hamilton gurke in den Freien Trainings im Nirgendwo rum, aber kaum geht's ans Qualifying, "peng, knallt er eine Runde hin". Marko ist vor allem von der "Racecraft" des Mercedes-Superstars beeindruckt und nennt als Beispiel den Grand Prix von Monaco: "Fährt spazieren in den Passagen, wo er nicht überholen kann, schont so seine Reifen."

"Der hat natürlich die Routine gegenüber Max. Das ist ein riesen Vorteil. Und hat natürlich auch das Glück gehabt, dass er meistens an der Spitze gefahren ist, wo das Leben einfacher ist", sagt Marko. "Aber das wollen wir ja im nächsten Jahr ändern!"

