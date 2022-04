Horner warnt: Fracht-Verzögerungen können "verheerende Folgen" haben

Der umfangreichste Kalender in der Geschichte der Formel 1 und gleichzeitig gestörte globale Logistikketten: Das ist eine Kombination, die bei Red-Bull-Teamchef Christian Horner mit Blick auf den weiteren Verlauf der Saison für Sorgenfalten sorgt.

"Das ist eine große Herausforderung", sagt er. "Wir haben einen sehr komplizierten Kalender und einen sehr engen Zeitplan, und da einige der Triple-Header und Double-Header erst spät im Jahr stattfinden, könnte der Ausfall der Fracht für eine gewisse Zeit verheerende Folgen haben."

Die Einschränkungen in Folge der COVID-19-Pandemie und zuletzt auch der Ukraine-Krieg haben die weltweiten Lieferketten ins Stocken gebracht und für Störungen in der Logistik gesorgt. Davon ist auch der internationale Motorsport betroffen.

MotoGP musste Trainingstag absagen

Anfang April hatte die MotoGP den ersten Trainingstag des Grand Prix von Argentinien absagen müssen, da die Fracht einiger Teams nicht rechtzeitig an der Rennstrecke in Termas de Rio Hondo eingetroffen war.

In der Formel 1 hatte Haas den ersten Tag des Vorsaison-Tests in Bahrain verpasst, nachdem ein Frachtflug verspätet war. Und auch beim Grand Prix von Australien traf ein Teil der Fracht aufgrund der Verspätung eines Schiffs erst in letzter Sekunde ein. "Das ist also ein Thema, bei dem wir natürlich sehr eng mit den Logistikern und der Formel 1 zusammenarbeiten", so Horner.

Auch AlphaTauri-Teamchef Franz Tost weiß: "Das ist natürlich eine große Herausforderung, weil wir einen engen Zeitplan haben. Aber wir sind uns dessen bewusst, was bedeutet, dass wir damit umgehen müssen und vorbereitet sein müssen", so der Österreicher.

Horner: Frachtkosten 2022 fast verdoppelt

"Last-Minute-Aktionen sind nicht mehr möglich, und als Wettbewerber steigen die Kosten dramatisch. Das bedeutet, dass wir von der logistischen Seite her eine Menge Probleme zu lösen haben", so Tost weiter. "Ich hoffe, dass alle Teams rechtzeitig die Autos und die Ausrüstung an der Strecke haben werden, damit wir keine Verzögerung haben, wie es bei der MotoGP der Fall war."

Der aufgeblähte Kalender und die deutlich gestiegenen Energiekosten sorgen dafür, dass die Teams für den Transport ihrer Autos und der Ausrüstung immer mehr bezahlen müssen. "Ich denke, dass sich die Frachtkosten dieses Jahr fast verdoppelt haben", sagt Horner.

"Wir sehen das an den Lebenshaltungskosten, wir sehen die Inflation in der ganzen Welt, und ich denke, wenn man bedenkt, dass Fracht etwas ist, das derzeit innerhalb der Obergrenze liegt, müssen wir einen vernünftigen Zuschuss finden, der diese inflationären Kosten berücksichtigt", so der Red-Bull-Teamchef mit Blick auf die Budget-Obergrenze.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.