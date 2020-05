Insider sicher: Formel-1-Rennen in Miami kommt - aber erst 2022

Die Chancen, dass der geplante Grand Prix von Miami noch 2021 in den Formel-1-Kalender rutscht, werden immer unwahrscheinlicher. Zwar hatten die Organisatoren die kommende Saison als Einstieg anvisiert, doch nach einem Treffen vor einigen Tagen scheint klar, dass das Rennen aufgrund der aktuell ungewissen Situation in der Formel 1 noch länger warten muss.

Dann, so sagen Quellen, soll der Grand Prix aber definitiv in den Kalender rutschen. "Die Chancen stehen exzellent, dass wir 2022 ein Formel-1-Rennen in Miami sehen", sagt Tavo Hellmund, der die Formel 1 schon nach Austin und Mexiko-Stadt gebracht hat, laut 'Autoweek'. Und auch der in Miami lebende Ex-Weltmeister Emerson Fittipaldi ist sich sicher: "In zwei Jahren wird es passieren, mit Sicherheit."

Die große Hoffnung liegt auf Stephen Ross. Der Eigentümer des NFL-Teams Miami Dolphins und des Hard Rock Stadiums, wo die Formel 1 fahren soll, gilt als einflussreich und arbeitet seit 2017 daran, die Formel 1 nach Florida zu bringen. "Seine Unterstützung wird dem Rennen zugutekommen", sagt Hellmund.

Allerdings hatten Anwohnerbeschwerden und bürokratische Hürden bislang eine Aufnahme in den Kalender verhindert. "Wir wussten schon immer, dass das in den USA dauern wird", hatte Formel-1-Boss Chase Carey im Februar gesagt. "Der Frust ist da, weil wir so viel Zeit investiert haben und eine gewisse fortwährende Komplexität existiert."

Auch das Layout musste mehrfach geändert werden, um so wenig Komplikationen wie möglich zu verursachen. Und obwohl das Rennen dem Vernehmen nach nur 40 Millionen Dollar kosten, der lokalen Wirtschaft aber 400 Millionen Dollar bringen soll, regt sich weiter Widerstand.

Ob sich Befürworter und Gegner einigen können? Das bleibt abzuwarten. Doch es herrscht zunehmend Optimismus, dass die Formel 1 doch irgendwann in Miami aufschlagen kann. Eine generelle Vereinbarung für ein Rennen liegt zumindest schon vor. Nun halt für 2022.

Mit Bildmaterial von Hard Rock Stadium.