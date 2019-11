Keine Diskussionen mit der FIA: Hamilton erschien nicht zum Hearing

Lewis Hamilton hat nach seiner Kollision mit Alexander Albon in der vorletzten Runde des Grand Prix von Brasilien gar nicht erst versucht, seinen Standpunkt gegenüber den Kommissaren zu verteidigen. Das hat FIA-Rennleiter Michael Masi nach dem in der Schlussphase dramatischen Rennen in Sao Paulo verraten.

Die FIA-Kommissare hatten zunächst beide Fahrer zu sich bestellt, um deren Perspektiven in ihr Urteil aufzunehmen. Hamilton hätte so die Chance gehabt, sich zu verteidigen, anstatt eine sofortige Strafe akzeptieren zu müssen.

Das steht im Gegensatz zur Entscheidung etwa bei den Grands Prix von Mexiko und der USA, als Daniil Kwjat nach Zwischenfällen am Ende nicht die Gelegenheit hatte, seine Sicht der Dinge vorzutragen.

Hamilton jedoch entschuldigte sich bereits im ersten offiziellen Interview mit Rubens Barrichello bei Albon und nahm die Schuld ohne weitere Diskussionen auf sich: "Es war komplett mein Fehler", sagte er da.

Der Weltmeister erschien in der Folge nicht bei den Kommissaren. Denen wurde stattdessen von Mercedes-Teammanager Ron Meadows ausgerichtet, dass Hamilton den Fehler eingesteht. Daraufhin sanktionierten die Kommissare den Zwischenfall mit einer Fünf-Sekunden-Strafe, die Hamilton vom dritten auf den siebten Platz zurückwarf.

"Sie wollten nach dem Rennen eine Untersuchung durchführen und haben daher beide Fahrer vorgeladen. Aber das Team gab den Regelverstoß sofort zu", erzählt Masi. "Sie kamen zu uns runter und sagten: 'Ihr braucht uns nicht vorzuladen. Lewis hat es schon zugegeben.' Damit war das für uns erledigt."

"Es gab eine Untersuchung", so Masi weiter, "aber wenn während der Untersuchung ein Team runterkommt und den Fehler zugibt, wird es eine ziemlich einfache Untersuchung!"

Masi unterstreicht, dass die Kommissare in jenen Minuten in einer "Zwickmühle" steckten: Einerseits wollten sie Hamilton die Möglichkeit einräumen, sich zu erklären, zumal ein Podestplatz auf dem Spiel stand. Andererseits war die Angelegenheit einigermaßen dringlich, um den richtigen Fahrer auf das Podium schicken zu können.

Das nachträgliche Podium für Carlos Sainz, das durch die Hamilton-Strafe zustande kam, wurde übrigens noch vor Ort nachgeholt.

Mit Bildmaterial von LAT.