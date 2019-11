Kevin Magnussen: Explodierte Bremsscheibe sorgt für Abflug

Kevin Magnussens Abflug kurz vor Rennende in Austin wurde durch eine explodierende Bremsscheibe verursacht. Am Ende der langen Geraden rauchte es plötzlich aus dem Vorderrad und Magnussen fuhr in das Kiesbett. "Hab es euch ja gesagt", funkte der Däne anschließend zu seinem Haas-Team.

"Ich hatte das ganze Rennen über ein langes Bremspedal und habe darum gebeten, dass sie sich das mal anschauen", erzählt er. Doch weil das Team nichts feststellen konnte und die Temperaturen in Ordnung waren, fuhr Magnussen weiter. "Und dann ist die Scheibe explodiert. Also hatte ich keine Bremsscheibe mehr."

Zum Zeitpunkt seines Ausfalls lag der Haas-Pilot ohnehin nur auf dem 16. Rang. Nach der ersten Runde war Magnussen noch Zehnter und nach dem Aus von Sebastian Vettel sogar kurzfristig Neunter. "Ich habe sogar einen Red Bull überholt", scherzt er über Alexander Albon, der mit einem Schaden an die Box gefahren war. "Ich war einfach komplett out of position und bin dann zurückgefallen."

Magnussen wusste, dass er seine Position nicht würde halten können. "Meine Reifen haben gekocht, als ich versucht habe, meine Position zu behaupten. Die Reifen sind einfach eingegangen", schildert er. "Du musst die Reifen wirklich managen, aber das geht nicht. Und dann überholen sie mich sowieso."

"Es ist hoffnungslos", fügt er an. "Nicht unsere Situation, aber es ist ein hoffnungsloser Job zu versuchen, meine Position zu halten."

Haas konnte seit der Sommerpause lediglich in einem Rennen punkten, durch einen neunten Platz von Magnussen in Sotschi. Der Däne liegt nur auf Rang 16 der Fahrer-WM, einen Rang vor Teamkollege Romain Grosjean.

Mit Bildmaterial von LAT.