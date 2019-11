Kubica lobt Hamilton: 2019 nicht immer im schnellsten Auto

Lewis Hamilton machte seinen sechsten WM-Titel bereits zwei Rennen vor Ende der Formel-1-Saison 2019 perfekt. Der Champion gewann zehn der bisherigen 19 Saisonrennen - also mehr als die Hälfte. "Ich freue mich für ihn", sagt Williams-Pilot Robert Kubica gegenüber 'RaceFans' und lobt: "Wir kennen uns schon sehr lange, und dieses Jahr ist er außerordentlich gefahren."

"Ich denke, die Zahl sechs sagt alles", sagt Kubica und erklärt: "In dieser Saison konnte er viele Rennen gewinnen, obwohl er da nicht das schnellste Auto hatte." So konnte Hamilon Sebastian Vettel in Kanada zum Beispiel in einen Fehler treiben und so gewinnen. Bei anderen Siegen, zum Beispiel in Bahrain oder Russland, profitierte er von Problemen der Konkurrenz.

Auch Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas erklärte bereits, dass es die Konstanz sei, die Hamilton so stark mache. "Ich denke, das macht es so schwer, Lewis zu schlagen - oder fast unmöglich", stimmt Kubica zu. Hamilton verpasste in 19 Rennen lediglich dreimal das Podium. Den Grundstein für seinen Titel legte er gleich zu Saisonbeginn, als er sechs der ersten acht Rennen gewinnen konnte.

