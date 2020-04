Lando Norris: Doch nicht alle Haare ab!

"Ich muss erst einmal herausfinden, wie viel ich wirklich abschneiden will", hatte Formel-1-Fahrer Lando Norris kurz vor seinem Livestream auf Twitch erklärt. Und tatsächlich: Statt sich wie noch davor angekündigt eine Glatze zu rasieren, beließ es Norris bei einer Reduzierung seiner Haarpracht "um 95 Prozent".

Warum das Ganze? Weil sich Norris am Wochenende bei einer Spendenaktion dazu verpflichtet hatte, sein Kopfhaar zu opfern, sofern eine Summe von umgerechnet rund 9.000 Euro erreicht würde. Am Ende kamen knapp 11.000 Euro zusammen - und Norris stand unter Zugzwang.

Seine erste Reaktion darauf: "RIP Haare!" Seine zweite Reaktion: eine Online-Bestellung. Die Erklärung dazu: "Ich rasiere mir nicht so oft die Haare, also musste ich mir erst einmal einen Rasierapparat ordern und warten, bis er geliefert wurde."

Mit einigen Tagen "Verzögerung" kam es dann am Donnerstag zur "Wetteinlösung", wobei Norris' Livestream zeitweise von mehr als 30.000 Zuschauern verfolgt wurde. Zunächst versuchte sich Norris noch zaghaft am Rasierer, zog ihn dann aber doch entschlossen über seinen Kopf und schuf sich selbst eine Kurzhaarfrisur.

Jetzt sind "noch ein paar Haare" zu sehen, also ganz so, wie Norris die Aktion unmittelbar vorher beschrieben hatte. Und: Sein neuer Look erinnert frappierend an die Frisuren, wie sie 2007 bei McLaren Usus waren, als Fernando Alonso und Lewis Hamilton noch unter der Regie von Ron Dennis für das Team in der Formel 1 fuhren.

In jedem Fall waren die Zuschauer von Anfang an voll dabei. Und von "Mach es nicht!" über "Könnte schlimmer sein!" bis "Sieht genial aus!" waren etliche unterschiedliche Kommentare im Livestream-Feed zu lesen.

Mit Bildmaterial von Lando Norris/Twitch.