Lando Norris: Im zweiten McLaren-Jahr schon "Wortführer"?

"Ich habe jetzt ein ganzes Jahr hinter mir. Da gewinnst du Respekt bei den Leuten", sagt McLaren-Fahrer Lando Norris. Der 20-Jährige glaubt, er müsse deshalb den nächsten Schritt machen, wie er im Gespräch mit dem Magazin 'Autosport' erklärt. Darin meint er: "Ich sollte mich nicht mehr wie ein Rookie verhalten, der einfach 'Ja' und 'Amen' zu allem sagt."

Andererseits wisse er noch nicht, ob er sich mit der Erfahrung von bisher einer kompletten Grand-Prix-Saison "schon als Routinier sehen kann", so Norris weiter. Für ihn stehe aber fest: "Ich habe mehr Selbstvertrauen."

Das werde sich im Umgang mit seinem Team positiv bemerkbar machen, meint er. "Weil ich in mein zweites Jahr bei McLaren gehe, wird man sicher etwas professioneller betrachtet und nicht als jemand, der nur ein Jahr lang da war. Die Leute hören dir dann ein bisschen mehr zu."

Neue Rolle, mehr Verantwortung

Er freue sich bereits auf seine neue Rolle im Team, denn mit 21 absolvierten Formel-1-Rennen könne er nun "sozusagen auch als Wortführer" auftreten, "dem man vertraut, auf den man hört". Und das sei "ziemlich cool", wie Norris bemerkt.

Der junge Brite gibt aber an, er sei sich der großen Verantwortung dieser neuen Rolle bewusst, schließlich hänge davon direkt oder indirekt das Abschneiden des Teams ab. "Das, was du tust, führt dazu, dass es besser oder schlechter läuft", sagt Norris. "Ich muss also etwas präziser werden in meinen Aussagen."

Über den Winter habe er jedoch schon an sich gearbeitet. "Ich habe mir eine bessere Strategie zurechtgelegt und konnte mich beim Testen besser konzentrieren", erklärt Norris. "Ich fühle mich einfach insgesamt selbstsicherer und besser vorbereitet. Genau so soll es weitergehen, sobald wir wieder fahren."

Das komplette Interview mit McLaren-Fahrer Lando Norris lesen Sie ab 9. April im Magazin 'Autosport'.

Mit Bildmaterial von LAT.