Lando Norris & McLaren: Vertrag (schon wieder!) vorzeitig verlängert

Lando Norris und das McLaren-Team haben den gemeinsamen Fahrervertrag für die Formel 1 vorzeitig bis Ende 2025 verlängert. Das hat der britische Rennstall am Mittwochvormittag bekannt gegeben und damit zwei Tage vor dem 2022er-Launch für eine Überraschung gesorgt.

Denn Norris' Vertrag war erst im Mai 2021 verlängert worden, obwohl der heute 22-Jährige zum damaligen Zeitpunkt ohnehin noch bis Ende 2022 unter Vertrag stand. Vor einem Jahr wurde keine konkrete Vertragslaufzeit kommuniziert, sondern McLaren verkündete lediglich, dass man sich langfristig auf eine mehrjährige Zusammenarbeit geeinigt habe.

Norris beendete die Saison 2021 auf dem sechsten Platz und eroberte auf dem Weg dorthin vier Podestplätze und seine erste Poleposition in der Formel 1. Beim Grand Prix von Russland in Sotschi war er drauf und dran, sein erstes Rennen zu gewinnen; im Regenchaos der letzten Runden verzettelten sich er und das Team jedoch, weil sie zu lang auf Slicks blieben.

Der neue Vertrag läuft bis Ende 2025 und damit sogar länger als der von Charles Leclerc bei Ferrari, der bereits im Dezember 2019 bis Ende 2024 abgeschlossen wurde. "In Teams", sagt Norris, "geht es letztendlich immer um die Menschen. Ich liebe die Menschen bei McLaren und fühle mich hier zu Hause."

Alter Norris-Vertrag wäre Ende 2023 ausgelaufen

"Es war schon ein bisschen merkwürdig, da wir gerade erst einen Vertrag gemacht hatten", gibt er zu. "Aber das war Anfang vergangenen Jahres, und der umfasste auch das vergangene Jahr. Mit dem Vertrag wären wir nicht annähernd bis 2025 gekommen. Und es ist ein gegenseitiger Vertrauensbeweis. Langfristig."

Norris hat 2017 erstmals für McLaren getestet, als Sieger des McLaren-Autosport-BRDC-Young-Driver-Awards. 2017 und 2018 war er offizieller Testfahrer, ehe er 2019 ins Renncockpit befördert wurde. Mit dem neuen Vertrag erhält er mutmaßlich eine Gehaltserhöhung. Allerdings greift die neue Vereinbarung erst ab 2022 und läuft dann über vier Jahre.

Warum so frühzeitig verlängert wurde, wollten Norris und Teamchef Andreas Seidl in einer Online-Pressekonferenz am Mittwochmorgen nur andeutungsweise verraten. Norris gibt zu, dass es lose Kontakte mit anderen Teams gegeben hat, die ihn abwerben wollten. "Mit mir hat darüber niemand gesprochen. Das ist eine Frage für Lando", winkt Seidl ab.

Keines der "kleinen Gespräche" sei "wirklich weit gegangen", relativiert Norris. Welche Teams an ihn herangetreten seien, "kann ich nicht sagen", grinst er auf Nachfrage. "Aber ihr werdet da ja ungefähr eine Idee haben." Und: "Natürlich gibt es für die guten Fahrer auch Möglichkeiten, zu Teams wie Red Bull oder Mercedes zu wechseln. Wer weiß, ob ich diese Möglichkeit auch gehabt hätte?"

"Die Tatsache, dass ich solche Möglichkeiten hatte und mich trotzdem entschieden habe, bei McLaren zu bleiben, ist eine starke Botschaft. Ich will hier sein, ich will hier bleiben und hier Siege feiern und Weltmeisterschaften gewinnen. Ich habe alle Faktoren in Betracht gezogen und mir Gedanken gemacht, wo sich was ergeben könnte. Aber McLaren ist meine beste Option, und ich bin sehr glücklich darüber, weiterhin hier zu sein."

"Vielleicht wäre es logisch gewesen, beim bisherigen Vertrag zu bleiben, der Ende nächsten Jahres oder im Jahr darauf geendet hätte. Vor allem in diesem Frühstadium mit neuen Regeln und den neuen Autos. [...] Aber selbst wenn wir 2022 eine schwierige Saison haben sollten: Ich bin optimistisch, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren vorn um Siege kämpfen werden."

McLaren: Neuer Vertrag ist starker Vertrauensbeweis

"Ich bin in diesem Team aufgewachsen und bin Teil dieser Reise, auf der wir uns befinden", sagt er. "2021 war ein weiterer toller Schritt, sowohl in meiner Karriere als auch hinsichtlich der Performance des Teams. Ich sehe und spüre die Arbeit, das Investment und die Entschlossenheit in diesem Team, um eines Tages um Siege und Weltmeisterschaften kämpfen zu können."

Es sei letztendlich eine "natürliche Entscheidung" gewesen, den Vertrag vorzeitig zu verlängern, beteuert Norris. Seidl sieht das genauso und unterstreicht, dass der neue Vertrag "nicht nur unser Commitment gegenüber Lando beweist, sondern auch unseren Glauben und unser Vertrauen in sein Talent".

"Es ist auch ein sehr starkes Zeichen des Vertrauens von Landos Seite, dass er dieses Commitment eingeht und dem Team zutraut, gemeinsam auf die Reise gehen, Weltmeister zu werden. Als Rennfahrer hat sich Lando in den vergangenen vier Jahren beeindruckend entwickelt, und er war in dieser Zeit ein elementarer Bestandteil für die nach oben zeigende Formkurve des Teams."

"Wir befinden uns weiterhin auf dem Weg nach oben, und Lando ist ein Schlüsselbaustein unseres Plans. Ihn festzuziehen, neben Daniel mit seiner Erfahrung und Führungsstärke, gibt uns Stabilität in einer Phase, in der wir konsequent auf unser ultimatives Ziel, den Gewinn der Weltmeisterschaft, hinarbeiten."

"Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, brauchen wir ein erstklassige Fahrerpaarung mit den besten Jungs, die es im Fahrerlager gibt. Und Kontinuität auf der Fahrerseite ist für den Erfolg elementar. Besonders dann, wenn man schon sehr, sehr gute Fahrer hat. Daher war es uns wichtig, Lando bis 2025 zu fixieren."

"Wir wollen jetzt unsere Infrastrukturprojekte abschließen und dann auch davon profitieren. Kontinuität ist wichtig für uns, aber nicht nur auf der Fahrer-, sondern auch auf der Teamseite. Ich bin sehr froh, dass sich neben Lando auch Zak [Brown], ich und das gesamte Führungsteam langfristig verpflichtet haben, was auch ein tolles Zeichen [...] ist", sagt Seidl.

Mit Bildmaterial von McLaren.