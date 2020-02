Lewis Hamilton: Körperlich und mental auf "ganz anderem Level" als 2019

Das ist mal eine Kampfansage! Vor der neuen Formel-1-Saison hat Lewis Hamilton auf Twitter verkündet, dass er körperlich und mental "auf einem ganz anderen" Level ist. Der Mercedes-Pilot hatte in der vergangenen Woche bereits verraten, dass er im Vergleich zum Vorjahr fünf Kilo abgenommen hat: Hamilton wiegt nur noch 73 Kilogramm statt 78 Kilogramm.

Der 35-Jährige will 2020 seinen siebten Titel in der Formel 1 einfahren und dabei mit Michael Schumacher gleichziehen. Schon 2019 war für ihn eine Rekordsaison, in der er elf Siege einfahren und sich zum fünften Mal in sechs Jahren zum Weltmeister krönen konnte. Und nun scheint er noch besser drauf zu sein.

"Ich freue mich definitiv darauf, wieder zurück zu sein", erklärt er in einem Video an die Mercedes-Fans. "Es war ein unglaublicher Winter. Ich hatte eine tolle Zeit mit meiner Familie und Freunden." Vor allem mit seinem Vater habe er so schöne Stunden wie selten zuvor verbracht.

Große Ansagen in Richtung Titel Nummer sieben erspart dich der Brite aber, auch wenn er weiß, dass seine Fans heiß darauf sind. "Wir müssen einfach Schritt für Schritt gehen. Wir haben keine Ahnung, wo wir im Vergleich zu den anderen stehen", sagt er.

"Wir müssen einfach versuchen, in diesem Jahr noch effektiver mit unserem Testprogramm zu sein, vor allem, da wir weniger Zeit haben." Denn bekanntlich gibt es vor der Saison nur noch sechs statt wie bisher acht Testtage. "Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns."

Mercedes wird seinen neuen W11 für die Formel-1-Saison 2020 am Freitag präsentieren. Bereits am Montag hatten die Silberpfeile in London die neue Lackierung inklusive Großsponsor vorgestellt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.