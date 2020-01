Lewis Hamilton und sein Vermächtnis: "Ich hoffe es wird positiv sein"

Lewis Hamilton gehört zu den besten und einflussreichsten Rennfahrern seiner Generation. Der Brite ist mit seinen sechs Titeln das sportliche Vorbild von vielen Nachwuchsfahrern und prägt die Welt auch nach außen hin. Denn mit knapp 24 Millionen Followern auf Twitter, Facebook und Instagram besitzt er so viele Fans wie kein anderer Formel-1-Fahrer.

Egal, was noch passieren wird: Hamilton wird auf jeden Fall sein Erbe in der Formel 1 hinterlassen, doch welches Vermächtnis er am Ende wirklich hinterlässt, darüber hat er noch nicht wirklich nachgedacht: "Ich habe neulich mit meinem Vater darüber geredet, weil er es angesprochen hat, aber es ist einfach schwierig", sagt der Mercedes-Pilot.

Er möchte da nicht zu viel Energie in das Thema stecken und hofft, dass einfach seine Tätigkeiten zu einem Vermächtnis führen. "Aber ich versuche sicherzustellen, dass es ein Positives ist", so Hamilton.

Er möchte einfach die Zeit so gut es geht genießen und am Ende einer jeden Saison auf ein gutes Jahr zurückblicken. Vor Weihnachten freute er sich auf die Feiertage und darauf, einfach vor dem Kamin zu sitzen, während seine kleinen Neffen und Nichten um ihn herumhüpfen, während er über das Jahr sinniert. "Es ist wirklich wichtig, das zu genießen", sagt er.

"Ich hoffe, es wird ein gutes Vermächtnis sein, aber man weiß nie, wie lang das Leben sein wird. Von daher kann ich nicht an Dinge denken, die noch zu weit entfernt sind. Ich kann mich nur auf das Hier und Jetzt fokussieren und die kommenden Monate und kurzen Jahre vor mir formen."

Mit Bildmaterial von LAT.