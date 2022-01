Marcin Budkowski verlässt Alpine: Weg frei für Otmar Szafnauer?

Stühlerücken bei Alpine: Das Formel-1-Team hat bestätigt, dass der bisherige Exekutivdirektor Marcin Budkowski die Organisation am Donnerstag verlassen hat. Bereits gegen Ende vergangenen Saison war der 44-Jährige mit einer möglichen Rolle bei Aston Martin in Verbindung gebracht worden.

Der kürzliche Abgang des dortigen Teamchefs Otmar Szafnauer hat eine potenzielle Chance beim Team aus Silverstone eröffnet. Szafnauers Name wurde seit geraumer Zeit wiederum in Verbindung mit Alpine genannt, was einem direkten Austausch zweier Schlüsselfiguren des Sports gleichkäme.

Budkowski war 2018 überraschend von der FIA zum damaligen Renault-Team gewechselt. Er arbeitete bis zum Ende der Saison 2020 gewissermaßen als Nummer zwei neben dem langjährigen Teamchef Cyril Abiteboul. Dieser ging Anfang 2021.

Alpine-CEO Rossi übernimmt vorübergehend

Nach dem Wechsel zur Marke Alpine arbeitete Budkowski 2020 an der Seite des neuen Renndirektors Davide Brivio, wobei beide von Alpine-CEO Laurent Rossi beaufsichtigt wurden, der das Bindeglied zum Renault-Topmanagement war.

Mit dem Abgang von Budkowski wird Rossi vorübergehend die Leitung des Teams übernehmen, "damit sich alle auf die Vorbereitung der nächsten Saison konzentrieren können", so das Team, das in Kürze eine dauerhafte neue Struktur bekannt geben wird.

"Ich möchte Marcin Budkowski für sein Engagement und seinen Beitrag zu den Ergebnissen des Teams in den vergangenen vier Jahren danken", sagt Rossi. "Das Team konzentriert sich voll und ganz darauf, das Auto für das erste Rennen in Bahrain fit zu machen und einen weiteren Schritt in Sachen Leistung zu machen."

Budkowski bedankt sich für vier gemeinsame Jahre

Budkowski selbst sagt zum Abschied: "Ich habe es sehr genossen, Teil des Führungsteams im Renault- und dann Alpine-Formel-1-Team zu sein und mit einer so talentierten und engagierten Gruppe von Menschen zu arbeiten. Ich werde die Fortschritte des Teams in den kommenden Saisons mit Freude verfolgen."

Budkowski arbeitete zuvor im Bereich der Aerodynamik bei Prost, Ferrari und McLaren, wo er 2012 Leiter der Aerodynamikabteilung wurde. Im Oktober 2014 trat er in die FIA ein und wurde wie Laurent Mekies (heute Ferrari-Rennchef) darauf vorbereitet, später einige der Aufgaben von Charlie Whiting zu übernehmen.

Im April 2015 wurde er zum technischen und sportlichen Koordinator der FIA ernannt, im Januar 2017 zum Leiter der technischen Abteilung der Formel 1. Aus Frustration über den offensichtlichen Mangel an Aufstiegsmöglichkeiten entschied er sich jedoch im Jahr darauf, in eine Teamfunktion bei Renault zurückzukehren.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.