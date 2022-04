McLaren fehlt Pace: "Ein wenig? Das ist aber nett gesagt!"

Vor dem Wochenende galt McLaren als Geheimtipp auf einen Sieg beim Formel-1-Saisonauftakt in Bahrain, doch davon kann nach dem Freitagstraining keine Rede mehr sein. Gefragt, ob McLaren "ein wenig" Pace fehlt, wird Lando Norris ziemlich deutlich: "Ein wenig? Das ist aber nett gesagt! Eine Menge ist sicherlich die bessere Antwort, glaube ich."

In Zahlen ausgedrückt: Norris wurde mit 1,344 Sekunden Rückstand nur Elfter, Daniel Ricciardo konnte als 18. (+2,230) nur die beiden Williams hinter sich lassen. "Wir müssen eine Menge Pace finden, wenn wir es mit irgendeinem der Jungs aus den Top 10 aufnehmen wollen", sagt Norris.

Ricciardos Tag wurde allerdings auch von einem Problem am Auto gehindert: Aufgrund eines Wasserlecks konnte der Australier in der Abendsession nur zwölf Runden fahren. "Das konnten wir während der Session nicht beheben. Nachdem ich in der Vorwoche viele Runden verpasst habe, wäre ich heute gerne mehr gefahren, aber okay, jetzt bin ich etwas im Hintertreffen."

Sparks kick up from Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Doch auch ohne die Probleme war die Pace des McLaren nicht berauschend. Woran das liegt, gilt es jetzt herauszufinden. "Ich habe keine Ahnung", zuckt Norris mit den Schultern, ob es einfach an der Strecke oder am eigenen Auto liegt. "Wir waren ja nur hier und nicht auf anderen Strecken. Von daher muss man im Moment sagen, dass es am Auto liegt."

Laut Ricciardo fehlt dem MCL36 vor allem Grip. "Das Auto fühlt sich okay an, aber wenn einem der Grip fehlt, dann hat man ein paar Probleme mehr und macht auch mehr Fehler", sagt er und bezeichnet die gezeigte Pace durchaus als realistisch. "Ich würde schon sagen, dass wir etwas besser sein können, aber wir haben jetzt keine Sandsäcke an Bord oder so."

Die große Frage war aber, ob McLaren seine Probleme mit den Bremsen in den Griff bekommen hat. Das Team hatte bei den Testfahrten große Temperaturprobleme und konnte kaum längere Distanzen am Stück fahren. Für Bahrain hatte McLaren eine Interimslösung am Start, doch ob das des Rätsels Lösung ist, da sind sich auch die Fahrer nicht sicher.

"Es fühlt sich nicht anders an", meint Norris. "Es ist einfach die Frage, ob es Feuer fängt oder nicht." Trotzdem spricht er von einem Schritt nach vorne, "aber wie groß dieser Schritt ist, weiß ich nicht."

"Es scheint besser zu sein", ergänzt Ricciardo, der aber in der Vorwoche in Bahrain aufgrund seiner COVID-Erkrankung nicht zum Fahren kam. "Ich muss aber mal bei Lando schauen, der am Ende einen längeren Run gefahren ist. Hoffentlich hat es das Problem behoben oder zumindest geholfen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.