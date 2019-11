McLaren: Wie sich Aufschwung verselbstständigt

Der dritte Platz in Brasilien war der vorläufige Höhepunkt für McLaren in der Formel-1-Saison 2019. Vor Jahren noch wäre niemand im britischen Traditionsteam stolz auf ein solches Ergebnis gewesen. Doch die mageren Honda-Jahre haben Spuren hinterlassen, die erst allmählich zu verblassen beginnen - auch aufgrund der fahrerischen Leistungen von Carlos Sainz und Lando Norris.

McLaren-Teamchef Andreas Seild zeigt sich "beeindruckt" von seinen Piloten, die den Rennstall noch vor dem Renault-Werksteam auf Position vier der WM-Gesamtwertung hier klicken! etabliert haben. "Beide Fahrer", so sagt er, "sind von grundlegender Bedeutung für die Erfolge, die wir dieses Jahr erzielen."

Vor allem Sainz spiele mit seiner Erfahrung aus inzwischen einhundert Grands Prix eine "sehr wichtige Rolle" dabei, das Team bei der Entwicklung des Fahrzeugs anzuleiten, erklärt Seidl. Formel-1-Neuling Norris beweise ebenfalls ausgezeichneten Speed, sei aber auch häufig glücklos unterwegs gewesen.

Neue Leichtigkeit im Team

Unterm Strich stehe jedoch eine positive Dynamik im Team, die sich auch in den Einzelpositionen sieben (Sainz) und elf (Norris) in der Fahrerwertung hier klicken! widerspiegelt. Für Seidl ist das eine Konstellation, die "das Beste" sei, "was du als Team haben kannst. Das sorgt dafür, dass es keinen Stillstand gibt, dass wir nie nachlassen."

McLaren habe dank Sainz, Norris und MCL34 auch neue Leichtigkeit gefunden. "Sobald sich erst einmal Ergebnisse einstellen, bekommst du einen Lauf. Dann fällt dir vieles leichter", sagt Seidl. "Darauf kannst du Woche für Woche, Monat für Monat aufbauen. Das haben wir hier erlebt. Das treibt uns an und lässt uns von Rennen zu Rennen stärker werden."

Die Aufgabe für ihn und seine Mannschaft sei nun, diese "positive Richtung" für die Zukunft beizubehalten, so Seidl weiter. "Wir dürfen uns aber nicht von den Fortschritten in diesem Jahr blenden lassen."

Mit Sainz und Norris auf dem Weg zum Topteam?

Sicher sei nur: Mit Sainz und Norris, die beide für 2020 bestätigt sind, lasse sich in der Formel 1 noch einiges bewerkstelligen. "Wir freuen uns schon auf viele weitere erfolgreiche Jahre mit diesem Duo. Hoffentlich gelingt es uns, ihnen irgendwann ein Auto hinzustellen, mit dem sie weiter vorne kämpfen und gemeinsam mit uns wachsen können."

Dann, dessen ist sich Seidl bewusst, kommen ganz neue Aufgaben auf McLaren zu. "Natürlich ist es eine Herausforderung, zwei Fahrer zu managen, die auf gleichem Niveau fahren. Vor allem, wenn sie um Podien und Siege kämpfen", meint der Teamchef. "Allerdings freue ich mich darauf, irgendwann einmal solche Luxusprobleme zu haben und dann als Team damit umgehen zu dürfen."

Mit Bildmaterial von LAT.