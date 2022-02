Mehr Punkte, neuer Polesetter: Formel 1 bestätigt Neuerungen beim Sprint

Die Entscheidung ist gefallen: Die Formel 1 wird in der Saison 2022 drei Sprintrennen abhalten. Ursprünglich wollte die Serie die Anzahl der Sprints zur neuen Saison erhöhen, doch nach Streitigkeiten um das Budget seitens der Topteams stand sogar im Raum, überhaupt keine Sprints abzuhalten - nun hat man sich auf drei geeinigt, die gleiche Anzahl wie im Vorjahr.

Als Austragungsorte wurden dabei die Grands Prix von Imola (Emilia-Romagna), Spielberg (Österreich) und Sao Paulo (Brasilien) bestimmt. Brasilien ist dabei das einzige Rennen, bei dem auch im Vorjahr ein Sprint für die Startaufstellung verantwortlich war, die anderen waren Silverstone und Monza.

Angepasst hat man neben dem Wording (Sprint statt Sprint-Qualifying) auch die Punktevergabe. Statt der Top-3-Piloten erhalten nun die besten acht Piloten aus dem Sprint Punkte - absteigend von acht bis einen Zähler.

Eine Neuerung ist auch, dass die Poleposition nun offiziell an den schnellsten Fahrer aus dem Qualifying am Freitag geht. Zuvor hatte der Fahrer die Poleposition, der am Sonntag von Startplatz eins gestartet war - unabhängig davon, ob er auch im Sprint Platz eins belegt hatte.

Das Qualifying am Freitag bildet die Grundlage für die Startaufstellung des Sprints am Samstag. Dessen Ergebnis bildet dann die endgültige Startaufstellung für den Grand Prix.

Die endgültige Entscheidung muss der FIA-Weltrat, der sich im Rahmen des Saisonauftaktes von Bahrain trifft, noch bestätigen.

