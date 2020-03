Melbourne und Co.: Auf diesen Strecken fand der Formel-1-Saisonauftakt statt

Nicht umsonst gilt Silverstone als "Wiege der Formel 1". 1950 findet hier das erste Rennen der Königsklasse überhaupt statt. Sieger: Giuseppe Farina auf Alfa Romeo. Es soll in der mittlerweile 70-jährigen Geschichte der Formel 1 allerdings das einzige Mal bleiben, dass eine Saison in Großbritannien beginnt.

Bremgarten (1951-1952)

Die Strecke in Bern steht in den ersten fünf Jahren der Königsklasse im Kalender, bildet dabei zweimal den Saisonauftakt. 1954 findet dort auch das bis heute letzte Formel-1-Rennen in der Schweiz statt. Rundstreckenrennen werden dort anschließend verboten.