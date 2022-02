Mercedes: Autos 2022 werden "relativ ähnliche" Leistung wie 2021 bieten

Mercedes-Technikchef Mike Elliott glaubt, dass die Formel-1-Autos in diesem Jahr trotz der Überarbeitung des technischen Reglements ein "relativ ähnliches" Leistungsniveau bieten werden wie 2021, und das obwohl es die größte Änderung des Regelwerks seit dem Beginn der V6-Hybrid-Ära im Jahr 2014 darstellt.

Dennoch sagt Elliott in einem von Mercedes veröffentlichten Video, in dem die Änderungen am technischen Reglement erläutert werden: "Die Gesamtleistung der neuen Autos wird sich wahrscheinlich nicht sehr von der der alten unterscheiden."

"Offensichtlich war es die Absicht des Reglements, das Überholen zu verbessern, und es wird noch ein wenig dauern, bis wir sehen können, ob das tatsächlich gelungen ist", sagt Elliott weiter. "Das Auto ist ein bisschen schwerer, die Power-Unit wird mit dem E10-Kraftstoff etwas anders funktionieren, und auch die Aerodynamik und die damit verbundene Abstimmung des Autos werden anders sein."

Die aerodynamischen Regeln für 2022 wurden überarbeitet, um mehr Rad-an-Rad-Duelle auf der Strecke zu ermöglichen, indem das Problem der "Dirty Air" (Luftverwirbelungen den Vordermannes) reduziert werden. Die Autos werden auch schwerer sein als 2021, und es werden neue 18-Zoll-Reifen verwendet.

"Bis wir das Beste herausgeholt haben, bis wir das bei den Tests und in den ersten Rennen optimiert haben, werden wir es nicht wirklich wissen. Aber insgesamt vermute ich, dass die Leistung relativ ähnlich wie im vergangenen Jahr sein wird", hält Elliott fest.

FIA-Technikchef Nikolas Tombazis sagte am Ende der vergangenen Saison, er glaube, dass der Zeitverlust bei den Autos für 2022 "ziemlich nahe" an den spekulierten 0,5 Sekunden liegen werde. "Ich weiß es nicht genau, weil es von den Reifen abhängt, von der Motorleistung und von der Fahrbarkeit der Aerodynamik", sagte Tombazis. "Aber ich denke, es wird in der Größenordnung liegen."

Mercedes wird sein neues Auto für die Saison 2022, den W13, am 18. Februar vorstellen. Es wurde angekündigt, dass das Auto in Silverstone auch einen ersten Shakedown absolviert.

In den vergangenen Tagen gab es Gerüchte, dass Mercedes den Crashtest mit einem Teil des neuen Chassis nicht bestanden habe, aber das Team hat inzwischen klargestellt, dass sein Auto den Homologationsprozess der FIA am 13. Januar bestanden hat.

