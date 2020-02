Mercedes-Präsentation: Formel 1 2020 im Livestream

Die Weltmeister von Mercedes haben ihr Auto für die Formel-1-Saison 2020 vorgestellt. Im kostenlosen Livestream präsentieren ab 10:30 Uhr Sportchef Toto Wolff und die Fahrer Lewis Hamilton und Valtteri Bottas den neuen Boliden.

Der offiziell Mercedes F1 W11 EQ Performance genannte Wagen ist eine konsequente Weiterentwicklung des erfolgreichen Fahrzeugs aus dem vergangenen Jahr.

Sportlich steht für Mercedes 2020 nicht weniger als die Fortsetzung der Erfolgsära auf der Agenda. Seit Einführung der Turbo-Hybrid-Motoren in der Saison 2014 sind die Silberpfeile in Fahrer- und Konstrukteurs-WM ungeschlagen.

Später am Freitag wird der neue Mercedes in Silverstone zu einem Shakedown auf die Strecke gehen. Die ersten Runden mit dem neuen Auto wird Bottas fahren, später steigt dann auch Hamilton in den W11.

Mit Bildmaterial von Mercedes AMG F1.