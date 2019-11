Mit dem Mut der Verzweiflung: Grosjean mit Unterboden vom Wintertest

Romain Grosjean wird beim Großen Preis von Abu Dhabi 2019 den exakt gleichen Unterboden verwenden, mit dem er die Vorsaison-Testfahrten absolviert hat. Die Formel-1-Saison 2019 hatte für Haas eine böse Wende genommen, als ein Update nicht funktionierte, das beim Großen Preis von Spanien eingeführt wurde.

Der Doppelstaatsbürger und sein Teamkollege Kevin Magnussen sind unlängst auf eine Version des Haas VF-19 zurückgewechselt, mit der das Team die Saison begonnen hat. Und so sagt Grosjean am Yas Marina Circuit, dass er mit demselben Unterboden antreten wird wie bei den Wintertests in Barcelona im Februar.

"Das ist eine lustige Geschichte: Wir werden hier den Unterboden 'V1' einsetzen - jenen Unterboden, den wir bei den Wintertests verwendet haben", sagt er gegenüber 'Motorsport.com'. "Das hat es in der Formel 1 wahrscheinlich noch nie gegeben, dass man zum letzten Rennen das Material bringt, mit dem man das Jahr begonnen hat."

Auf die Frage, ob das in der schnelllebigen Welt der Formel 1 nicht etwas seltsam wäre, das letzte Rennen mit quasi demselben Auto zu bestreiten wie die Wintertestfahrten, antwortet Grosjean: "Es ist eines der besten, das wir haben. Aber besonders vor dem Hintergrund neuer Regeln ist das schon merkwürdig."

Fehler eingesehen

Das Haas-Team ist sich dem Fehler aus diesem Jahr bewusst: Es ist nicht schnell genug dahintergekommen, was mit dem Update schiefgelaufen ist, und hat insbesondere nicht schnell genug auf die Klagen der Fahrer reagiert.

Grosjean versichert jedoch, dass die Lektionen gelernt worden seien und dass es keinen Grund gebe, darüber nachzudenken, wie es ohne diesen Fehler gelaufen wäre: "Mir ist ab Barcelona klar gewesen, dass ich das neue Paket nicht fahren wollte, weil ich das Gefühl hatte, dass es schlechter war. Wir hätten wahrscheinlich etwas Zeit sparen können, wenn wir früher zurückgerüstet hätten."

"Aber es ist im Nachhinein immer einfacher. Hätte ich gewusst, was ich jetzt weiß, hätte ich wohl im Kindheitsalter zahlreiche Amazon-Aktien gekauft. Vielleicht sogar die ganze Firma!"

Mit Bildmaterial von LAT.