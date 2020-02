Nach Betrugsvorwürfen: FIA und Ferrari geben geheimen Deal bekannt!

Die FIA hat die Untersuchungen der Power-Unit von Ferrari abgeschlossen und eine Einigung mit dem Team erzielt. Die Roten standen am Ende der vergangenen Saison unter starker Beobachtung, weil man Unregelmäßigkeiten am Formel-1-Motor vermutet hatte. Nach einigen Technischen Richtlinien hatte der Antrieb auffällig an Leistung verloren - und auch 2020 scheint der Motor nicht mehr so stark zu sein.

Welche Einigungen die FIA mit Ferrari erzielt hat, wird unter den beiden Partien bleiben, allerdings teilt man mit, dass sich beide auf "eine Reihe von technischen Verpflichtungen" geeinigt haben, die die Überwachung aller Formel-1-Power-Units in den kommenden Saisons verbessern sollen. Für 2020 ist bereits ein zusätzlicher Messsensor Pflicht, um möglichen Schummeleien zuvorzukommen.

Zudem soll Ferrari die FIA auch in anderen Regelfragen unterstützen und auch bei der Forschung zu Emissionen und nachhaltigen Kraftstoffen helfen.

Liest man zwischen den Zeilen, könnte man zu dem Schluss kommen, dass der Motor von Ferrari nicht zu 100 Prozent dem Reglement entsprochen hat. Denn davon ist in der Mitteilung kein Wort zu finden.

Auch dass es diese private Einigung gibt, bei der sich Ferrari zu einigen Maßnahmen verpflichtet, deutet darauf hin, dass es dabei einige Absprachen gegeben hat, um die Angelegenheit nicht weiter zu verfolgen.

Ferrari hatte 2019 immer wieder betont, dass man nichts Illegales gemacht habe. Teamchef Mattia Binotto hatte unterstrichen, dass man eines der am häufigsten untersuchten Teams war - und dass man nichts gefunden hat, beweise die Legalität des Fahrzeugs.

Es heißt, dass die Scuderia mutmaßlich Öl im Motor fremdbenutzt und so die Benzinflusssensoren umgangen hat.

