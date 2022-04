"Mutiger, moderner, jugendlicher": Formel 1 erklärt neue TV-Grafiken 2022

Vieles ist neu in der Formel-1-Saison 2022, und dazu zählen nun auch die Einblendungen während der Live-Berichterstattung im Fernsehen und in Streams. Denn die Formel 1 hat unmittelbar vor dem Auftakt beim Grand Prix von Bahrain in Sachir alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen! ihre neuen TV-Grafiken vorgestellt.

"Wir sind ein Sport, der entscheidend auf Einblendungen setzt. Und wo wir dieses Jahr neue Autos haben, hielten wir es für angebracht, auch unsere Grafiken aufzufrischen", erklärt Dean Locke als Leiter Fernsehen und Medien in der Formel 1. "Wir haben unseren normalen Turnus vielleicht um ein Jahr vorgezogen. So aber passt es zum neuen Reglement."

Ähnlich wie die neuen Formel-1-Fahrzeuge seien die Einblendungen für 2022 "ganz anders als das, was wir bisher hatten", meint Locke. Er fügt hinzu: "Sie sind etwas mutiger, moderner, jugendlicher. Wir haben uns da von Film und Fernsehen inspirieren lassen."

Vor allem aber bieten die neuen Grafiken der Formel-1-Regie mehr Möglichkeiten als bisher. "Wenn wir zum Beispiel zwei Fahrer hervorheben wollen, können wir das tun, genau wie rote Flaggen, Safety-Car-Phasen und dergleichen", sagt Locke. "Auch Einblendungen zum Funkverkehr werden etwas besser sichtbar werden."

Man werde den Bildschirm aber sicher "nicht vollstopfen mit Zahlen", so erklärt er weiter. "Wir denken nämlich sehr viel darüber nach, wie wir diese Zahlen in Szene setzen."

"Und uns ist klar: Wir haben zwar leidenschaftliche Fans, die [Zahlen und Daten] lieben. Es gibt aber auch Gelegenheitszuschauer und neue Fans in unserem Publikum." Diese Zuschauer wolle man nicht mit zu vielen Informationen überfordern.

