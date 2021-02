Nach Corona-Infektion: Lando Norris wieder vollkommen fit

Lando Norris ist wieder vollständig genesen. Das hat der Brite am Rande der McLaren-Präsentation am Montagabend bestätigt. Er hatte sich Anfang Januar mit dem Coronavirus in Dubai infiziert. Nach ein paar Wochen, in denen er sich "erschöpft und müde" gefühlt hat, geht es ihm vor dem Saisonstart nun wieder gut.

"Mir geht es sehr gut", berichtet Norris auf seinen Gesundheitszustand angesprochen. "Ich hatte Glück, dass es mich nicht schlimm erwischt hat. Zunächst habe ich den Geschmacks- und Geruchssinn verloren, das ist ziemlich normal. Außerdem habe ich mich ein paar Wochen lang wirklich müde und ausgelaugt gefühlt."

Nach seiner zehntägigen Quarantäne im Hotelzimmer in Dubai - Norris hielt dort ein Trainingscamp ab - konnte er nach Großbritannien zurückkehren. Er war der insgesamt bereits sechste Pilot, der sich mit dem Virus angesteckt hatte.

Zuvor berichteten etwa Lance Stroll oder auch Lewis Hamilton von Erschöpfung und Müdigkeit. Der Kanadier haderte mehrere Wochen mit seinem Gesundheitszustand, der Weltmeister verlor gar vier Kilogramm Körpergewicht durch Corona.

Norris berichtet, dass er sich bereits wieder vollständig erholen konnte und sich nun wieder "normal" fühle. "Ich würde nicht sagen, dass es mich sehr beeinträchtigt hat - nur das Training ein wenig. Ich durfte nicht rausgehen. Daher habe ich nur sehr grundlegende Übungen in meinem Zimmer gemacht."

Auf Ausdauertraining musste er hingegen verzichten. Zurück in seiner gewohnten Umgebung in Großbritannien konnte er wenig später aber schon wieder in seine Trainingsroutine einsteigen. "Seither ist es wieder normal, hier zurück zu Hause in Großbritannien. Ich trainiere jetzt wieder normal."

Er spüre keine Auswirkungen mehr, wenn er auf seinem Rad oder Laufband trainiere. Auch das Nackentraining hat er wieder aufgenommen. "Es geht mir gut."

