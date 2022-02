Nach Entwicklungsstopp 2021: 2022 plant Haas-Team wieder Updates

In der Formel-1-Saison 2021 verzichtete Haas auf Updates und legte seinen Fokus früh auf das 2022er-Auto, das als erster Bolide der neuen Saison jüngst offiziell präsentiert wurde - jedoch nur gerendert. Für den echten VF-22 soll es im Laufe des Jahres Updates geben, doch Teamchef Günther Steiner warnt.

"Wir haben Geld da, um Entwicklungen (während der Saison; Anm. d. R.) zu machen", sagt er. "Nur unter dem Budgetdeckel muss man einfach vorsichtiger sein."

"Ich glaube, das zählt für alle, wenn der Budgetdeckel eingehalten wird, wann du die Entwicklungen anbringst. Es ist nicht wie früher: Sobald du was hast, machst du es ans Auto, wenn du das Geld hast. Jetzt musst du schauen: Wie investiere ich das Geld am besten, um so viel Leistung für so wenig Geld wie möglich zu erhalten?"

Steiner: "Der Budgetdeckel ist dein Limit"

Das wird aus Sicht von Steiner in diesem Jahr der Schlüssel dafür sein, wer gut entwickelt. "Es ist nicht mehr (...) die Quantität, sondern auch viel mehr auf die Qualität bezogen, weil der Budgetdeckel dein Limit ist", erklärt der Haas-Teamchef.

"Aber was ich sehe, ist, dass wir gute Autos hatten, zum Beispiel '18, sogar '16 und '17 für ein neues Team, wir hatten ziemlich gute Autos. Ich sehe Ähnlichkeiten zu dieser Zeit."

Dringt Haas 2022 zurück ins Mittelfeld vor?

"Das ist das Einzige, was ich beurteilen kann, wenn es um die Erwartungen an das Auto geht. Deshalb sage ich immer, dass ich vorsichtig optimistisch bin, weil ich sehe, wie Simone (Resta, Technikchef) und seine Gruppe das Auto im letzten Jahr entwickelt haben, wie hart sie daran gearbeitet haben", sagt Steiner.

"Zu sagen, dass wir im Mittelfeld sein werden, weiß ich nicht", räumt der 56-Jährige in Bezug auf das Kräfteverhältnis 2022 ein. "Ich denke, wir werden dort sein, aber ich weiß nicht, was die anderen machen. Wir müssen also noch ein bisschen abwarten."

Auf sein Team ist Steiner aber schon jetzt stolz: "Letztendlich bin ich ziemlich glücklich über das, was vergangenes Jahr passiert ist. Denn wir hatten zwei schwierige Jahre, aber was mich angetrieben hat, war das, was die Leute im Designbüro und in der Aerodynamik-Abteilung 2021 geleistet haben."

Resta: Junges Team muss sich konsolidieren

Federführend war dabei Technikchef Resta, der sich der hohen Erwartungen an dieses neue Projekt bewusst ist. "Ich habe versucht, überhaupt nicht an Druck zu denken, sondern Spaß zu haben und das Maximum herauszuholen. Das ist das Einzige, was zählt: versuchen, die Leistung des Autos zu steigern, und es genießen."

Der Italiener, der erst Anfang 2021 zu Haas stieß, betont: "Wir sind als Team eine sehr junge Organisation, die gerade erst vor einem Jahr neu aufgebaut wurde, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir unser wahres Potenzial im Jahr 2022 zeigen können und auch im Jahr 23 einen weiteren Schritt machen werden."

Mit Bildmaterial von Haas.