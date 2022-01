Nach "großem Schritt" 2021: Gasly kann sich noch steigern, sagt Tost

Seit seiner Rückkehr zu Toro Rosso - heute AlphaTauri - Mitte 2019 hat Pierre Gasly eine starke Entwicklung vollzogen und fuhr im vergangenen Jahr seine bisher beste Formel-1-Saison. Sein Teamchef Franz Tost attestiert dem Franzosen, "einen großen Schritt nach vorne" gemacht zu haben.

Doch er sieht auch Luft nach oben, wenn er sagt: "Er hat ein fantastisches Potenzial, aber was wichtig ist, ist, dass ich immer noch das Gefühl habe, dass er sich verbessern kann."

"Das ist entscheidend, wenn man auf diesem Niveau ist", ergänzt Tost. "Wenn wir ihm nächstes Jahr ein konkurrenzfähiges Auto zur Verfügung stellen, wird er zu 100 Prozent dabei sein. Vom Fahren her hat er jetzt die Erfahrung, wie man das Auto abstimmt, wie man mit den Reifen umgeht. Er kann das Rennen lesen, was sehr wichtig ist, man hört das am Funk an den Fragen, die er stellt."

Während Teamkollege Yuki Tsunoda in seiner Rookie-Saison die Grundlagen lernte, etablierte sich Gasly bei AlphaTauri als Teamleader und legte eine beeindruckende Konstanz an den Tag. In 16 von 22 Fällen qualifizierte er sich für die ersten drei Reihen. Auf dem Weg zu Platz neun in der Fahrerwertung sammelte er 110 Punkte.

"Er hat dieses Jahr einen weiteren großen Schritt nach vorne gemacht, einen wirklich großen Schritt. Und wie gesagt, wenn unser Auto funktioniert, wird er dabei sein", so Tost.

"Es hängt davon ab, welche Zutaten wir zusammenbekommen", sagt der Teamchef. "Wenn das Auto gut funktioniert, sehe ich keinen Grund, warum wir damit keinen Erfolg haben sollten. Die Infrastruktur unseres Teams ist gut, sie wird immer besser, aber wenn ich sie mit Mercedes, Red Bull Racing, Ferrari und McLaren vergleiche, dann sind wir immer noch einen Schritt zurück."

"Das heißt aber nicht, dass wir nicht von Zeit zu Zeit erfolgreich gegen sie kämpfen können", fügt Tost hinzu. Gasly selbst hält sich in Bezug auf die Frage, ob er seine Ziele in der Formel 1 bei Alpha-Tauri umsetzen können wird, bedeckt.

"Ich denke, dass es im Moment noch zu früh ist, um das zu sagen. Es ist möglich, große Dinge zu erreichen, aber ich denke, man muss realistisch sein", so der 25-Jährige.

