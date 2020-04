Nach Sammeln von Corona-Millionen: 99-Jähriger nach Woking eingeladen

Er ging immer wieder um seinen Garten herum und sammelte so Millionen an Spendengelder für die nationalen Gesundheitsbehörden in Großbritannien: Der 99-jährige Tom Moore erregte mit dieser Coronavirus-Aktion auch die Aufmerksamkeit des McLaren-Rennstalls. Nun sprach er in einer Videokonferenz direkt mit Formel-1-Fahrer Lando Norris.

Norris sprach seinem britischen Landsmann Dank und Anerkennung aus, aber vor allem auch eine Einladung nach Woking: "Wir würden sie gerne in unser Werk einladen und ihnen dort eine kleine oder große Tour anbieten. Was auch immer sie möchten", sagte Norris.

Moore nahm gerne an. Er sagte: "Ich bin schon seit sehr langer Zeit ein McLaren-Fan."

Offen ist nur, wann der geplante Besuch in der McLaren-Zentrale erfolgen kann, weil die Einschränkungen der Coronakrise weiter anhalten. Doch Moore weiß sich die Zeit zu vertreiben. Er meint: "Ich laufe einfach weiter."

Begonnen hat seine Spendenaktion am 6. April. Das ursprüngliche Ziel Moores war es, bis zu seinem 100. Geburtstag am 30. April insgesamt 1.000 Pfund "erlaufen" zu haben. Stand jetzt sind es bereits mehr als umgerechnet 31 Millionen Euro.

Und McLaren macht ebenfalls weiter: Das Formel-1-Team ist zwar derzeit zu einer "Zwangspause" verordnet, denn die Rennserie hat ihre "Sommerpause" auf den Frühling vorgezogen. Das Unternehmen beteiligt sich jedoch aktiv am "Project Pitlane" und stellt Teile für Beatmungsgeräte her.

Mit Bildmaterial von Tom Moore/Twitter.