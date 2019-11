Nächste FIA-Richtlinie: Gerät Ferrari in Not?

Bringt die nächste Technische Direktive Ferrari in Zugzwang? Erst vor dem Rennen in Austin schien eine solche Klarstellung der FIA die Roten schwer getroffen zu haben. Red Bull wollte eine Klarstellung zur Messung der Benzindurchflussmenge haben, woraufhin die FIA eine Manipulation des Messsensors für illegal erklärte.

Prompt fiel Ferrari in den USA weit zurück, was jedoch laut Teamchef Mattia Binotto nichts mit der Direktive zu tun gehabt habe. Nun folgt laut Informationen von 'auto motor und sport' die nächste Anweisung der FIA mit dem Namen TD 38/19.

Darin soll es darum gehen, brennbare Flüssigkeiten aus dem Ladeluftkühler, dem Luftsammler oder dem ERS-System in die Brennräume abzuzweigen und so mehr Leistung herauszuholen - das ist nicht erlaubt. Schon in einer früheren Direktive war das Verbrennen von Öl verboten worden.

In den vergangenen Wochen sollen immer wieder Teams zur FIA gerannt sein und Anfragen gestellt haben. Die aktuelle Richtlinie soll aber von der FIA selbst ausgehen - ohne konkreten Verdacht auf eine solche Maßnahme bei Ferrari.

Gegner von Ferrari gehen davon aus, dass in den kommenden Wochen noch mehrere Direktiven verfasst werden - getreu dem Motto, dass irgendetwas schon treffen wird.

Sollte die Scuderia in Brasilien zu alter Leistung zurückfinden - einer Strecke in stärkerer Höhenlage und mit einer langen Vollgas-Bergauf-Passage - könnte man zumindest die aktuellen Anschuldigungen entkräften.

Mit Bildmaterial von LAT.