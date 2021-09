Netflix-CEO über Formel-1-Liverechte: "Würden darüber nachdenken"

Mit dem Dokufilm "Schumacher" und der Dokuserie "Drive To Survive" ist der ursprünglich US-amerikanische Streaminganbieter Netflix auch für Formel-1-Fans zu einem Thema geworden. Und das Thema Formel 1 könnte innerhalb des Netflix-Portfolios in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden.

Das verrät Netflix-CEO Reed Hastings, einer der Gründer des Unternehmens, in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin 'Der Spiegel'. Demnach kann er sich vorstellen, in Zukunft auch um die Liverechte an der Formel 1 mitzubieten.

"Vor einigen Jahren wurden die Rechte an der Formel 1 verkauft. Damals gehörten wir nicht zu den Bietern. Heute würden wir darüber nachdenken", sagt Hastings.

Allerdings sendet er beim Thema Livesport durchaus widersprüchliche Signale. Man mache bei Netflix "Unterhaltung und keinen Journalismus, der bestimmte Standards haben und ethischen Leitsätzen folgen sollte", stellt Hastings klar und sagt im gleichen Atemzug: "Auch von Livesport lassen wir die Finger."

"Bei Sportsendungen", erklärt er, "haben wir keinerlei Kontrolle über die Quelle. Wir besitzen ja nicht die Bundesliga. Die kann Deals abschließen, mit wem sie will. Diese Art von Kontrolle wäre aber eine Voraussetzung für uns, damit wir unseren Kunden ein sicheres Angebot machen können."

Aber der große Erfolg sowohl von "Schumacher" als auch von "Drive To Survive" scheint Netflix dazu zu bewegen, das Thema Formel 1 anders zu bewerten als viele andere Sportarten. Auch, weil die Formel 1 als eine der ganz wenigen Sportarten global populär ist und nicht auf nationale Kernmärkte beschränkt.

Übrigens: Neben "Schumacher" (Hier geht's zur Rezension auf YouTube!) und "Drive to Survive" gibt's auf Netflix auch das Biopic "Fangio - Der Mann, der die Maschinen zähmte" und für Zweiradfans den Dokufilm "Hitting the Apex". Außerdem befindet sich der Spielfilm "The Formula" mit Robert de Niro, der ebenfalls auf Netflix laufen soll, gerade in Planung.

Mit Bildmaterial von Netflix/MSN.