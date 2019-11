Nicholas Latifi unterschreibt Vertrag als Williams-Fahrer 2020

Das letzte Cockpit für die Formel-1-Saison 2020 ist vergeben. Am Donnerstag vor dem Grand Prix von Abu Dhabi (Formel 1 2019 live im Ticker) hat das Williams-Team erwartungsgemäß offiziell bestätigt, dass der 24-jährige Kanadier nächstes Jahr Teamkollege von George Russell wird. Der Mercedes-Junior stand bereits zuvor als Stammfahrer fest.

Latifi ist derzeit dritter Williams-Fahrer und hat 2019 sechs Freitagstrainings an den Formel-1-Wochenenden bestritten. Parallel dazu bestreitet er die aktuelle Formel-2-Saison, in der er vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi hinter dem bereits feststehenden Meister Nyck de Vries auf Platz zwei liegt.

Teamchefin Claire Williams erklärt anlässlich der Bekanntgabe, dass sie Latifi mit seiner bisherigen Arbeit, auch hinter den Kulissen, "immens beeindruckt" habe: "Er ist zu einem etablierten und respektierten Mitglied von Williams geworden."

Latifi ersetzt im Williams-Team Robert Kubica, dessen Karriere als Grand-Prix-Pilot damit vermutlich endet. Der Pole wird aktuell unter anderem mit einem Engagement als dritter Fahrer bei Haas in Verbindung gebracht.

