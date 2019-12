Nico Rosberg: Lewis Hamilton hat aus Fehler von 2015 gelernt

Lewis Hamilton hat sein Weltmeisterjahr 2019 mit dem Sieg beim Saisonfinale in Abu Dhabi gekrönt. Der Brite konnte sein Leistungsniveau auch in den Rennen nach seinem vorzeitigen Titelgewinn in den USA hochhalten. Das könnte ein Vorteil für den nun sechsfachen Champion zu Saisonbeginn 2020 sein, glaubt Nico Rosberg.

"Du bist nur so gut wie dein letztes Rennen. Wenn du das auf einem Hoch beendest, gehst du selbstbewusst in die Winterpause und kannst im nächsten Jahr sofort loslegen", erklärt der Weltmeister von 2016 in seinem neuesten YouTube-Vlog.

Rosberg erinnert sich darin zurück an die gemeinsamen Mercedes-Jahre mit Hamilton. Der Deutsche legte den Grundstein für seinen Weltmeistertitel bereits zu Saisonende 2015. Damals wurde sein Teamkollege ebenso in den USA vorzeitig Weltmeister. Danach zeigte seine Formkurve nach unten.

"Ich glaube, Lewis hat da seine Lektion gelernt. Zu meiner Zeit ließ er am Saisonende ein bisschen nach, als er als Weltmeister feststand. So konnte ich die letzten drei Rennen gewinnen und das Momentum ins nächste Jahr mitnehmen, weil ich vollgepumpt mit Selbstvertrauen war und er ein wenig überrumpelt."

Rosberg gewann nicht nur in Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi 2015, er setzte seinen Siegeszug zu Beginn 2016 fort. Insgesamt sieben Siege feierte er saisonübergreifend. Hamilton strauchelte hingegen und gewann erst im fünften Saisonrennen in Monaco.

"Ich glaube aber, daraus hat er gelernt. Auch die letzten Rennen zählen, schon im Hinblick aufs nächste Jahr." Mit vier Siegen beendete er Rosbergs-Weltmeisterjahr, fünf Punkte fehlten ihm allerdings am Ende. 2017 konnte er ebenso keinen Sieg mehr zu Saisonende feiern, Anfang 2018 wartete er erneut vier Rennen auf den ersten Triumph.

2018 und 2019 meldete er sich auch ganz am Ende noch einmal am obersten Treppchen zurück. Der Weltmeister gewann jeweils das Saisonfinale. Allerdings kurios: Seit 2015 konnte er den Saisonauftakt nicht mehr gewinnen, er wurde viermal Zweiter.

Darin sieht Rosberg Valtteri Bottas' große Chance. Bereits in dieser Saison meldete er sich erstarkt aus der Winterpause in Melbourne zurück. Mit einer "epischen" Fahrt vom letzten Startplatz auf Rang vier verabschiedete sich der Finne in die Winterpause.

"Für mich ist er immer noch ein Titelkandidat für nächstes Jahr. Er muss nur versuchen, über die gesamte Saison konstanter zu werden", rät Rosberg seinem Nachfolger im YouTube-Video. "Er hat Phasen, in denen er Lewis durchaus mal ein paar Rennen hintereinander biegen kann."

Sollte Hamiltons Leistungsniveau tatsächlich für eine längere Phase als sonst abfallen, dann sieht der Deutsche immer noch die Chance für Bottas, Weltmeister zu werden. "Ich würde ihn nicht abschreiben."

