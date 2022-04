Noten Bahrain: "Kann nur besser werden" für Mick Schumacher

Sein Haas-Team war zwar auf der Rennstrecke in Bahrain die große Überraschung des Formel-1-Saisonauftakts 2022, doch Mick Schumacher erlebte als Elfter im Rennen und Vorletzter (19.) unserer traditionellen Notenvergabe am Montag nach dem Grand Prix eine Enttäuschung. Sieger auf der ganzen Linie war hingegen Charles Leclerc.

Der Ferrari-Fahrer setzte sich bei der "Zeugnisverteilung" klar durch, erhielt durchschnittlich Note 1,2 von den rund 700 Usern, die abgestimmt haben, sowie jeweils eine klare 1 von Formel-1-Experte Marc Surer und unserer Redaktion. Ergibt unterm Strich den Sieg in der Tageswertung, mit der imposanten Gesamtnote 1,1.

"Pole, Sieg und schnellste Runde: Eigentlich müsste man ihm eine 1+ geben", analysiert Surer. Der ehemalige Grand-Prix-Pilot, als Kommentator des Schweizer Fernsehens selbst vor Ort in Bahrain, vergab die Bestnote ansonsten nur an Kevin Magnussen, genau wie die Redaktion. Damit landete der Haas-Fahrer auf dem zweiten Gesamtrang.

"Was für ein Comeback!", ist Surer begeistert. "Der kommt da nach einem Jahr Pause mit ein bisschen IndyCar, setzt sich in das Auto und fährt sofort schnell. Das war beindruckend, muss ich sagen. Hätte ich ihm auf dem Niveau nicht zugetraut."

Surer: 2021 hat der Ferrari besser zu Sainz gepasst

Interessant: Carlos Sainz, Zweiter auf dem Podium am Sonntag und Dritter in der Gunst der Leser, landete wegen Note 3 der Redaktion nur auf Rang sieben. Der Zeitabstand zu Leclerc war beträchtlich, sodass Sainz auch selbst mit sich unzufrieden war und von seiner bisher schlechtesten Performance, seit er für Ferrari fährt, sprach.

Surer vermutet, dass der 2021er-Ferrari besser auf Sainz zugeschnitten war als auf Leclerc: "Im vergangenen Jahr ist der Ferrari Sainz entgegengekommen. Der hat sich reingesetzt und war sofort schnell. Jetzt haben die wieder ein etwas schwieriger zu fahrendes Auto und das Talent von Leclerc kann sich durchsetzen."

Weltmeister Max Verstappen war laut unserem Bewertungssystem der viertbeste Fahrer des Bahrain-Wochenendes. "Seine Überholversuche", sagt Surer, sind "an der Cleverness von Leclerc gescheitert". Und Sergio Perez, der als Zwölfter keine Punkte für die Jahreswertung anschreiben konnte, sei "auch dieses Jahr nicht auf der Höhe von Max".

Lewis Hamilton (5.) bewertet Surer ebenso wie George Russell (9.) mit Note 2. Russell sei nach dem "schlechten" Qualifying ("Da haben sie ihm offensichtlich den falschen Tipp gegeben") "ein gutes Rennen" gefahren: "Ich fand, er war gut dabei. Er hat sich sofort gut eingespielt, fährt auf dem Niveau von Hamilton."

Über Hülkenberg: Frage mich, wie das möglich ist!

Bleiben noch die zwei Deutschen, die der Experte ganz unterschiedlich einordnet. Nico Hülkenberg schaffte zwar nur P16 in der Tageswertung, aber für Surer war seine Performance "ohne Vorbereitung nicht schlecht. Ich frage mich, wie das möglich ist, praktisch ohne Training in einem Formel 1 so gut auszusehen und in der Quali gleich Stroll zu schlagen. Spricht für ihn."

Die Enttäuschung des Saisonauftakts war jedoch der zweite Deutsche im Feld, Mick Schumacher: "Es kann nur besser werden", findet Surer (Note 5). "Ich war ein bisschen enttäuscht, aber ich glaube, das war er selbst auch. Ist vielleicht ähnlich wie bei einigen, die noch nicht ganz dahintergekommen sind, wie man so ein Auto fahren muss, um wirklich schnell zu sein."

"Er konnte nicht viel testen. Das Auto war die ganze Zeit kaputt oder kam zu spät an. Da fehlen ihm die Kilometer", nimmt Surer Schumacher in Schutz. "Ich denke aber, dass er sehr schnell lernt. Das ist seine Stärke. Das hat er in anderen Formeln bewiesen, und ich erwarte das jetzt auch in diesem Jahr, dass er innerhalb von wenigen Rennen den Anschluss an Magnussen findet."

Die Idee hinter unserer Notenvergabe ist, die Leistungen an einem Wochenende und besonders im Rennen mit Noten zu bewerten (1 = Sehr gut, 6 = Ungenügend). Dabei sollen externe Einflüsse, die die Fahrer nicht selbst steuern können, ausgeblendet werden. Und damit nicht nur die Redaktion subjektiv bewertet, wie das bei Fußballmagazinen der Fall ist, haben wir mit den Lesern und dem Experten insgesamt drei gleichberechtigte Säulen geschaffen.

Das ultimative Fahrer-Ranking Bahrain 2022:

01. Charles Leclerc, Note 1,1 (Leser 1,2 - Surer 1 - Redaktion 1)

02. Kevin Magnussen, Note 1,2 (Leser 1,5 - Surer 1 - Redaktion 1)

03. Valtteri Bottas, Note 2,0 (Leser 2,1 - Surer 2 - Redaktion 2)

04. Max Verstappen, Note 2,0 (Leser 2,1 - Surer 2 - Redaktion 2)

05. Lewis Hamilton, Note 2,1 (Leser 2,4 - Surer 2 - Redaktion 2)

06. Pierre Gasly, Note 2,3 (Leser 2,8 - Surer 2 - Redaktion 2)

07. Carlos Sainz, Note 2,4 (Leser 2,1 - Surer 2 - Redaktion 3)

08. Guanyu Zhou, Note 2,5 (Leser 2,5 - Surer 2 - Redaktion 3)

09. George Russell, Note 2,6 (Leser 2,8 - Surer 2 - Redaktion 3)

10. Alexander Albon, Note 2,7 (Leser 3,1 - Surer 3 - Redaktion 2)

11. Esteban Ocon, Note 2,7 (Leser 3,1 - Surer 2 - Redaktion 3)

12. Sergio Perez, Note 2,9 (Leser 2,8 - Surer 3 - Redaktion 3)

13. Fernando Alonso, Note 3,0 (Leser 3,1 - Surer 3 - Redaktion 3)

14. Yuki Tsunoda, Note 3,1 (Leser 3,2 - Surer 3 - Redaktion 3)

15. Lando Norris, Note 3,3 (Leser 3,9 - Surer 3 - Redaktion 3)

16. Nico Hülkenberg, Note 3,4 (Leser 3,1 - Surer 3 - Redaktion 4)

17. Lance Stroll, Note 3,7 (Leser 4,1 - Surer 3 - Redaktion 4)

18. Nicholas Latifi, Note 4,2 (Leser 4,5 - Surer 4 - Redaktion 4)

19. Mick Schumacher, Note 4,2 (Leser 3,5 - Surer 5 - Redaktion 4)

20. Daniel Ricciardo, Note 4,4 (Leser 4,2 - Surer 5 - Redaktion 4)

Und so berechnen wir:

Aus der durchschnittlichen Benotung der Motorsport-Total.com-User, der Benotung durch Experte Marc Surer und der Benotung durch unsere Redaktion ermitteln wir den Durchschnitt. Aus diesem Durchschnittswert ergibt sich unser Fahrer-Ranking. Wir bilden nur eine Kommastelle ab, für die Berechnung ziehen wir aber alle Kommastellen heran. Aus diesen teilweise nicht sichtbaren Kommastellen ergibt sich die Reihenfolge des Rankings zweier Fahrer bei vermeintlichem Benotungs-Gleichstand.

Der Fahrernoten-WM-Stand 2022:

01. Charles Leclerc (25)

02. Kevin Magnussen (18)

03. Valtteri Bottas (15)

04. Max Verstappen (12)

05. Lewis Hamilton (10)

06. Pierre Gasly (8)

07. Carlos Sainz (6)

08. Guanyu Zhou (4)

09. George Russell (2)

10. Alexander Albon (1)

Der punktbeste Fahrer wird nach Saisonende mit einem Award für den Fahrer des Jahres 2022 ausgezeichnet.

Weitere Co-Autoren: Stefan Ehlen, Norman Fischer, Kevin Hermann, Ruben Zimmermann. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.