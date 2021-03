Nyck de Vries verstärkt Mercedes 2021 als Ersatzfahrer neben Vandoorne

Mercedes hat sein Fahreraufgebot für die Formel-1-Saison 2021 erweitert und Nyck de Vries als zusätzlichen Ersatzpiloten neben Stoffel Vandoorne engagiert. Dies bestätigte Teamchef Toto Wolff im Rahmen der Präsentation des neuen W12.

"Gleichzeitig haben wir ein starkes Duo an Ersatzfahrern für die Saison 2021: Stoffel Vandoorne kehrt in dieser Rolle an der Seite seines Mercedes Formel-E-Teamkollegen Nyck de Vries zurück", verwies Wolff in einem Statement auf den Neuzugang. Für de Vries ist es die erste offizielle Rolle in der Formel 1.

Zuvor war der 26-jährige Niederländer nur als Entwicklungsfahrer bei McLaren tätig, als er Teil der Nachwuchsakademie des Unternehmens war. Ende 2019 wechselte er sich nach seinem Titelgewinn in der Formel 2 zur Formel E, wo er seither mit Mercedes an den Start geht und jüngst seinen ersten Sieg in Dschidda feierte.

Seinen ersten Formel-1-Test absolvierte de Vries Ende vergangenen Jahres, als er für Mercedes neben Vandoorne am Young-Driver-Test auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi teilnahm und die zweitbeste Zeit hinter Fernando Alonso schrieb.

dass seine Superlizenz abgelaufen war.

Mercedes war 2020 nur einmal gezwungen, einen Ersatzfahrer einzusetzen, als Lewis Hamilton vor dem Grand Prix von Sachir positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das Team entschied sich damals dafür, Junior-Fahrer George Russell von Williams für das Wochenende zu verpflichten, anstatt Vandoorne ins Cockpit zu setzen.

