Offiziell: Großer Preis von Frankreich in Le Castellet abgesagt

Der Große Preis von Frankreich in der formel 1 kann 2020 nicht stattfinden. Das wurde am Montag (27. April) offiziell bekanntgegeben. Das Rennen war ursprünglich für den 28. Juni 2020 geplant. Doch bereits vor einiger Zeit hatte die französische Regierung erklärt, dass es im Land wegen der Coronakrise bis mindestens Mitte Juli keine Veranstaltungen mit großem Publikum mehr geben werde.

Das war quasi das politische Todesurteil für den Grand Prix, der nun auch offiziell abgesagt wurde. Bereits zuvor stand fest, dass der Auftakt in die Saison 2020 der späteste in der Geschichte der Königsklasse werden würde. Nach der Frankreich-Absage bildet der Große Preis von Österreich in Spielberg (5. Juli) nun auch offiziell den neuen Auftakt.

Bereits seit einiger Zeit galt Spielberg inoffiziell als aussichtsreichster Kandidat auf den Saisonauftakt. Dort gibt man sich aktuell zuversichtlich, dass das Rennen auch wirklich stattfinden kann. Österreichs Sportminister Werner Kogler erklärte zuletzt in einer Pressekonferenz im 'ORF', dass ein Rennen im Juli möglich sei, sofern die dann geltenden Coronavirus-Auflagen eingehalten werden.

Der Große Preis von Frankreich ist bereits das zehnte Formel-1-Rennen, das in diesem Jahr abgesagt beziehungsweise verschoben werden musste. Von den ursprünglich 22 Rennen sind aktuell nur noch zwölf übrig. Sportchef Ross Brawn erklärte zuletzt allerdings, dass man so viele Rennen wie möglich nachholen wolle. Er hofft, dass es noch eine Saison 2020 mit bis zu 19 WM-Läufen geben wird.

Eine neue Nachricht gibt es auch bezüglich eines möglichen Rennens in Silverstone: Dort kann der Grand Prix nach aktuellem Stand über die Bühne gehen, wird aber in diesem Fall definitiv ohne Fans ausgetragen werden. Streckenchef Stuart Pringle hat sich heute Morgen diesbezüglich in einem Brief an die Fans gewandt.

"Ich bin extrem enttäuscht, euch mitteilen zu müssen, dass wir nicht in der Lage sind, den Großen Preis von Großbritannien in diesem Jahr vor Fans in Silverstone abhalten zu können", schreibt er. Man habe sich die Option so lange wie möglich offen gehalten, musste aber aufgrund der Lage zu dem Schluss kommen, "dass ein Grand Prix unter normalen Umständen nicht möglich ist".

Man arbeite jedoch derzeit daran, den Event als Geisterrennen ohne Zuschauer austragen zu können, weil man die Formel 1 in ihrem Bestreben, schnellstmöglich wieder Rennen abzuhalten, unterstützen möchte.

