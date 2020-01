Panama will in die Formel 1: Rennen in Mittelamerika ab 2022?

Bekommt die Formel 1 bald ein Rennen in Mittelamerika? Panama drängt derzeit auf einen Einstieg in die Königsklasse und hat durch das Unternehmen Mallol Arquitectos bereits eine Machbarkeitsstudie für einen Grand Prix in der Hauptstadt Panama City anfertigen lassen. Laut der Präsentation visiert man März 2022 als möglichen ersten Renntermin an.

Der vorgestellte fünf Kilometer lange Kurs würde durch die Stadt führen und erinnert in seiner Aufmachung an das Rennen in Baku. Eine lange Start- und Zielgerade führt genau an der Küste entlang, gefolgt von einer Haarnadelkurve und einem weiteren schnellen Abschnitt, bevor die Strecke mit 90-Grad-Kurven in städtischeres Gebiet abbiegt. Über geschwungene Kurven geht es wieder in Richtung Start/Ziel.

Als Vorteile verspricht man sich ein positives Image für Panama und die Region und eine Verbesserung von Straßen und öffentlichen Plätzen. Man selbst will mit einer exotischen Location punkten, zudem könnte die Formel 1 mit Mittelamerika einen neuen Markt erschließen. Die Formel 1 selbst hat sich zu den Plänen in Panama noch nicht offiziell geäußert.

Fotostrecke Liste Gran Premio di Panama 1 / 5 Foto: : Corprensa Gran Premio di Panama 2 / 5 Foto: : Corprensa Gran Premio di Panama 3 / 5 Foto: : Corprensa Gran Premio di Panama 4 / 5 Foto: : Corprensa Gran Premio di Panama 5 / 5 Foto: : Corprensa

Platz im Kalender wäre zumindest in der Theorie vorhanden. Ab 2021 sind bis zu 25 Grands Prix pro Jahr möglich, 2020 ist der Kalender mit 22 Rennen so lang wie noch nie.

Die Formel 1 hat mit Kanada, USA und Mexiko drei Rennen in Nordamerika und mit Brasilien ein weiteres in Südamerika. Mittelamerika ist für die Königsklasse noch ein weißer Fleck auf der Landkarte.

Mit Bildmaterial von Mallol Arquitectos.