Pirelli: 2021 keine Rückkehr auf 13-Zoll-Reifen möglich!

Weil die Teams nicht glücklich mit den neuen Formel-1-Reifen für 2020 waren, setzt man in der kommenden Saison weiter auf die Pneus von 2019. Das wird jedoch nicht möglich sein, sollten die Teams auch im kommenden Jahr etwas an den neuen Reifen auszusetzen haben. Denn ab 2021 gibt es in der Formel 1 18-Zoll-Reifen.

"Es gibt keine Chance, auf die 13-Zoll-Reifen zurückzugehen", stellt Pirelli-Manager Mario Isola klar. Denn die Autos werden für die 18-Zoll-Reifen designt werden und vollkommen anders aussehen.

Doch Isola erwartet ohnehin nicht, dass es erneut Probleme geben wird: "Glücklicherweise sind wir 2019 bereits drei Tests gefahren. Das erste Feedback der 18-Zoll-Reifen war gut. Von daher erwarte ich in diesem Jahr keine Überraschung", so der Italiener.

Pirelli hatte die neuen Reifen erstmals im September in Le Castellet getestet, als Renault mit einem Testauto an zwei Tagen 213 Runden abspulte. "Wenn alles neu ist, dann erwartet man normalerweise ein Problem und dass man vielleicht einen halben Tag oder mehr aufhören muss", so Isola. "Aber wir hatten überhaupt keine Probleme."

Der Hersteller konnte an diesen Tagen mehr als 1.000 Kilometer fahren und sein Programm durchziehen.

Pirelli kann die neuen 18-Zoll-Reifen vor dem Formel-1-Debüt noch ausgiebig testen: Die Formel 2 wird schon 2020 als Vorreiter die größeren Reifendimensionen einsetzen.