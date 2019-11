Pirelli erwartet Erklärung von Teams, wenn 2020er-Reifen abgelehnt werden

Sollten sich die Formel-1-Teams nach dem Reifentest in Abu Dhabi gegen die Pneus für die Saison 2020 und für die Version aus dem Jahr 2019 entscheiden, erwartet Pirelli eine Stellungnahme der Teams, warum diese Wahl getroffen wurde. Laut dem Hersteller hat diese Entscheidung einen Einfluss auf die Arbeit des Reifenherstellers in der Zukunft.

Die neuen Reifenmischungen wurden im Laufe der Saison 2019 immer wieder getestet. Nach dem Test beim Grand Prix der USA gab es seitens der Teams viele Beschwerden, weshalb es möglich ist, dass die 2019er-Versionen auch in der kommenden Saison zum Einsatz kommen werden.

Entscheidend ist jetzt der Reifentest in Abu Dhabi nach dem Saisonfinale des Jahres 2019. Sollte sich die Mehrheit der Teams gegen die neuen Pneus stellen, würden die aktuellen Mischungen auch in der Saison 2020 zum Einsatz kommen. Die Arbeit von Pirelli wäre damit nahezu umsonst gewesen.

Isola erwartet Erklärung

Genau deshalb will Pirellis Motorsportchef Mario Isola eine Erklärung der Teams einfordern, sollten die neuen Reifen abgelehnt werden. Er sagt: "Wir werden die 2020er-Versionen in Abu Dhabi testen und die Daten analysieren. Wenn mehr als 70 Prozent der Teams derselben Meinung sind, können sie für eine Änderung im Fahrplan stimmen."

Pirelli hat laut Isola keine Probleme damit, den 2019er-Reifen den neuen Pneus vorzuziehen, wenn die Daten zeigen, dass es die beste Entscheidung ist. "Wir müssen dann aber wissen, warum wir ein Jahr lang testen und dann eine andere Entscheidung getroffen wird", stellt Isola klar. "Das ist wichtig für die Zukunft."

Der Motorsportchef des Unternehmens hat eine Erklärung, warum die Formel-1-Teams bei den Tests im Jahr 2019 nicht vollkommen zufrieden waren. In Amerika waren einerseits die Temperaturen sehr niedrig und andererseits benötigen die neuen Reifen auch Set-up-Anpassungen am Fahrzeug, um optimal wirken zu können.

Letzte Chance in Abu Dhabi

Deshalb setzt er seine Hoffnungen auf den Test in Abu Dhabi. In den Vorhersagen sagen wärmere Bedingungen voraus und außerdem kann auch anders am Fahrzeug gearbeitet werden als während eines Rennwochenendes. "Niemand hatte da die Chance, das Set-up zu optimieren", so Isola. "Die neuen Reifen verändern einfach die Balance ein wenig."

Das liegt daran, dass die neuen Pneus ein anderes Profil ausweisen und deshalb der Wirkungsspielraum ein ganz anderer ist. "Wir müssen am Aeropaket arbeiten, um es zu optimieren", sagt Isola. "Wenn der Abtrieb verloren geht, gibt es auch weniger Grip." Das Fazit: Die Teams brauchen einfach noch mehr Zeit, um die neuen Reifen von Pirelli zu verstehen.

Mit Bildmaterial von Sutton.