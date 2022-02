Premiere: Präsentation Red Bull RB18 live mit deutschem Kommentar!

Red Bull präsentiert am Mittwoch (9. Februar) als zweites Team nach Haas sein neues Formel-1-Auto für die Saison 2022. Der Launch wird natürlich live übertragen - einerseits, wie aus den vergangenen Jahren gewohnt, auf den offiziellen Kanälen von Red Bull Racing; andererseits aber auch, und das ist neu, auf dem YouTube-Kanal unseres Schwesterportals Formel1.de.

Für deutschsprachige Nutzer lohnt es sich, die Präsentation auf diesem Kanal zu schauen, denn dort wird ab 17:00 Uhr der Originalstream des Teams gezeigt und das neue Auto enthüllt. Als Mehrwert wird aber ein deutschsprachiger Kommentar des Streams geboten.

Host Kevin Scheuren und Chefredakteur Christian Nimmervoll melden sich um 16:45 Uhr im von den 2021er-Livestreams gewohnten Set-up. Um 17:00 Uhr geht's dann los mit dem offiziellen Red-Bull-Stream, den die beiden in deutscher Sprache kommentieren werden, inklusive Übersetzung der wichtigsten O-Töne.

Nach dem Ende des offiziellen Teils fassen unsere beiden Kommentatoren das Gesehene noch einmal zusammen und gehen auf Userfragen aus dem YouTube-Livechat ein. Am Livechat teilnehmen können Mitglieder des YouTube-Kanals von Formel1.de. Infos zur Kanalmitgliedschaft gibt's unter youtube.com/channel/UCRPBekysfE3aQe8YkikbS0Q/join.

Den Livestream gibt's unter youtu.be/ZGWxMfWzylE zu sehen. Am besten jetzt schon Erinnerung einrichten und so sicherstellen, die Show nicht zu verpassen, wenn's am Mittwochabend losgeht!

Mit Bildmaterial von Red Bull / Motorsport Network.