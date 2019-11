Formel-1-Regeln 2021: Nico Rosberg lobt Ross Brawn als "Genie"

Für Nico Rosberg steht fest: Die Formel 1 startet in der Saison 2021 in eine ganz neue Ära. Wie Rosberg in einem Video erklärt, hält er die im neuen Reglement verankerten Änderungen durchweg für sinnvoll, um sowohl das Racing als auch die Show im Grand-Prix-Sport deutlich zu verbessern.

Ausdrücklich lobt Rosberg dabei das "Mastermind" hinter den Neuerungen, Formel-1-Sportchef Ross Brawn. "Er ist ein Genie", sagt Rosberg und lobt dessen "sensationelle Arbeit" bei der Erstellung der Formel-1-Vision für 2021. Rosbergs Gesamturteil: "Alles passt perfekt zusammen."

Vor allem die Reduzierung der sogenannten Dirty Air werde der Formel 1 helfen, meint Rosberg. "Wenn du aktuell jemandem hinterherfährst, dann verlierst du etwa 45 Prozent deines Abtriebs. Das ist gewaltig viel und der Grund, weshalb du manchmal nicht überholen kannst", so der Weltmeister von 2016. 2021 werde das Hinterherfahren wesentlich vereinfacht.

Fotostrecke Liste Illustration: Formel-1-Regeln 2021 1 / 11 Foto: : Formel 1 Illustration: Formel-1-Regeln 2021 2 / 11 Foto: : Formel 1 Illustration: Formel-1-Regeln 2021 3 / 11 Foto: : Formel 1 Illustration: Formel-1-Regeln 2021 4 / 11 Foto: : Formel 1 Illustration: Formel-1-Regeln 2021 5 / 11 Foto: : Formel 1 Illustration: Formel-1-Regeln 2021 6 / 11 Foto: : Formel 1 Illustration: Formel-1-Regeln 2021 7 / 11 Foto: : Formel 1 Illustration: Formel-1-Regeln 2021 8 / 11 Foto: : Formel 1 Illustration: Formel-1-Regeln 2021 9 / 11 Foto: : Formel 1 Illustration: Formel-1-Regeln 2021 10 / 11 Foto: : Formel 1 Illustration: Formel-1-Regeln 2021 11 / 11 Foto: : Formel 1

"Auch die Kostendeckelung halte ich für großartig", sagt Rosberg in seinem Video und erklärt, warum er glaubt, dass sich selbst kleine Teams unter dem neuen Reglement Chancen auf Podestplätze oder gar Rennsiege ausrechnen dürfen.

Kritisch sieht Rosberg jedoch, wie die neue Budgetobergrenze überwacht werden soll. Er meint: "Manche Teams haben schon ganze Arbeitsgruppen darauf angesetzt, Schlupflöcher in diesen Regeln zu finden."

Das komplette Video mit der ausführlichen Analyse der neuen Formel-1-Regeln kann jetzt auf unserem Portal abgerufen werden.

