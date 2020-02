Renault-Juniorprogramm: Formel-2-Sieger geht, sechs Piloten 2020 im Kader

Mit sechs Nachwuchsfahrern geht Renault in die neue Formel-1-Saison 2020. Der französische Hersteller unterhält seit 2016 wieder sein eigenes Nachwuchsprogramm und möchte Talente auf dem Weg in die Königsklasse fördern. Ein Talent hat heute jedoch seinen Abgang aus der Akademie verkündet.

Jack Aitken wird in der anstehenden Saison kein Teil mehr der Renault-Förderung sein. Der viermalige Formel-2-Sieger hat sich laut eigener Mitteilung dazu entschieden, Renault zu verlassen. "Ich würde Renault und der Akademie gerne meinen Dank ausdrücken, dass sie mir dabei geholfen haben, eine Position zu erreichen, in der ich nun den nächsten aufregenden Schritt in meiner Karriere machen kann", so der Brite.

Wie es mit dem Gesamtfünften der Formel 2 2019 weitergeht, ist offen, doch Aitken hegt weiterhin das Ziel, es an die Spitze der Motorsportwelt zu schaffen. Für Renault bedeutet der Abgang, dass in der Saison 2020 noch sechs Talente im Förderkader stehen und auf den großen Sprung hoffen.

Der Chinese Guanyu Zhou (20) - ehemals Ferrari-Junior - bildet die Speerspitze der Akademie. Nach seinem ordentlichen Debüt in der Formel 2 (Platz sieben) wird er auch 2020 für das Virtuosi-Team an den Start gehen. Der Däne Christian Lundgaard (18) steigt aus der Formel 3 in die Formel 2 auf, wo er für ART fahren wird.

Der Brite Max Fewtrell (20) fuhr 2019 als amtierender Formel-Renault-Eurocup-Meister seine Debütsaison in der Formel 3, wo er Zehnter wurde. Er bleibt auch 2020 in der Serie, wechselt jedoch von ART zu Hitech. Sein Nachfolger als Eurocup-Meister, Oscar Piastri (18), folgt ihm 2020 in die Formel 3, wo der Australier für Meisterteam Prema ins Lenkrad greifen wird.

Anthoine Hubert galt als große Hoffnung im Renault-Nachwuchskader Foto: Motorsport Images

Zudem stehen zwei Piloten aus dem Formel-Renault-Eurocup im Kader: der Brasilianer Caio Collet (17) und der Franzose Hadrien David (15) - die vergangenen beiden Meister der Französischen Formel 4.

2019 gehörte auch der Franzose Anthoine Hubert zum Nachwuchskader von Renault. Der 22-Jährige verstarb jedoch nach einem schweren Unfall beim Formel-2-Hauptrennen in Spa-Francorchamps.

