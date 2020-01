Renault: Technischer Direktor Pat Fry beginnt Anfang Februar

Pat Fry wird seine Arbeit beim Renault-Team offiziell in der kommenden Woche, am 5. Februar, antreten. Das hat das französische Werksteam am Montag bestätigt. Der Ex-McLaren-Mann übernimmt die Rolle des Technischen Direktors (Chassis).

In einem Tweet verkündete Renault die Personalentscheidung. Anfang Februar wird Fry seinen Posten annehmen und bei der Präsentation des neuen Boliden am 12. Februar in Paris anwesend sein. Der Brite kommt vom McLaren-Team und soll das Werksteam wieder auf die Erfolgsspur zurückführen.

Seiner Ankunft ist eine Umstrukturierung in Enstone vorangegangen. Technikchef Nick Chester musste seinen Posten nach der enttäuschenden Saison 2019 räumen. Mit Dirk de Beer wurde außerdem ein neuer Aerodynamik-Chef verpflichtet.

Renault hofft damit, die Lücke zu den Topteams bis 2021 zu schließen. Fry sei dafür der geeignete Mann, ließ Teamchef Cyril Abiteboul wissen. Schließlich habe er bereits bei Kundenteam McLaren für den positiven Umschwung gesorgt.

