Rosberg rät Bottas: "Wenn du Lewis ärgerst, tust du dir nichts Gutes"

Seit 2014 gewann Lewis Hamilton in sechs Jahren fünfmal den WM-Titel. Lediglich 2016 verlor er das Titelduell gegen seinen damaligen Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg. Dessen Nachfolger Valtteri Bottas konnte 2019 bislang zwar vier Saisonrennen gewinnen - und damit mehr als je zuvor in seiner Formel-1-Karriere. Trotzdem sicherte sich Hamilton den Titel bereits zwei Rennen vor Ende.

"Valtteri hat am Anfang des Jahres einige sehr gute Psychospielchen gespielt. Er kam und hat sich als Valtteri 2.0 präsentiert, sehr, sehr stark", lobt Rosberg bei 'Sky'. Bottas gewann zwei der ersten vier Saisonrennen 2019 und wurde in den anderen beiden Zweiter. So führte er die Weltmeisterschaft nach dem Rennen in Baku mit einem Punkt Vorsprung vor Hamilton an.

"Das funktioniert, so musst du es machen. Konzentrier dich auf dich selbst, stell sicher, dass du so stark und mächtig wirkst, wie es irgendwie geht, und liefere die Resultate dazu", erklärt Rosberg, der 2016 einen ähnlichen Ansatz wählte, um Hamilton zu schlagen. Der Deutsche gewann damals die ersten vier Saisonrennen in Serie - und am Ende des Jahres mit fünf Punkten Vorsprung den Titel.

"Das ist der beste Weg", weiß er aus eigener Erfahrung und warnt gleichzeitig: "Wenn du Lewis ärgerst, tust du dir nichts Gutes. Wenn Lewis sauer ist, wird er nur stärker. Es ist ein schmaler Grat." Bottas hat 2019 noch zwei Rennen, um ein gutes Momentum aufzubauen und mit in die Winterpause und in die neue Saison zu nehmen - so wie Rosberg Ende 2015.

Damals gewann Hamilton zwar zum zweiten Mal in Folge den WM-Titel. Doch Rosberg siegte bei den letzten drei Saisonrennen und wurde im folgenden Jahr Weltmeister.

Mit Bildmaterial von LAT.