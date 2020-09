Sebastian Vettel: Stehende Re-Starts "gut für die Show", aber "nicht fair"

Gleich drei stehende Starts bekamen die Fans am vergangenen Sonntag in Mugello zu sehen, für Sebastian Vettel ist das jedoch etwas zu viel des Guten: "Ich denke, das ist gut für die Show. Aber es ist sicherlich nicht fair", findet der Ferrari-Pilot, der die Re-Starts als "Glücksspiel" beschreibt.

Denn er selbst habe beim letzten Neustart auf der schmutzigen Seite gestanden. "Hier hatten die Fahrzeuge links - in Monza war es rechts - einen klaren Nachteil", ärgert er sich. "Aber solange wir keine Autos bauen können, mit denen man überholen kann, müssen wir uns mit anderen Lösungen behelfen."

Auch Williams-Pilot George Russell hinterfragt den Sinn der vor einige Zeit eingeführten Regel. Der Brite kann sie zwar verstehen, wenn es nach einem Safety-Car-Start im Nassen noch einmal richtig losgehen soll, "aber nach einer roten Flagge, da bin ich mir unsicher", sagt er. "Denn du bist eigentlich mitten in deinem Rennen."

Beim normalen Start haben alle ihre über 100 Kilogramm Sprit mit an Bord, "aber plötzlich machen wir unseren Start mit 40 Kilo. Das hat einen enormen Effekt und ist für alle eine Unbekannte. Manche werden es richtig hinbekommen, manche nicht. Es ist einfach eine Lotterie, und wir sind nicht hier, um zu zocken. Wir sind hier, um zu sehen, wer der Schnellste ist."

Russell gehörte zu den Verlierern des Neustarts. Der Williams-Pilot lag vor dem Abbruch in den Punkten und hätte seine ersten Zähler in der Formel 1 holen können, nach dem stehenden Start war er jedoch plötzlich Letzter.

George Russell, Williams FW43, in the pits during a red flag stoppage

Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images