Shakedown in Silverstone: Sebastian Vettel gibt Aston-Martin-Debüt

Einen Tag nach der offiziellen Vorstellung des Aston Martin AMR21 für die Formel-1-Saison 2021 sind Sebastian Vettel und Lance Stroll mit dem Boliden zum ersten Mal auf die Strecke gegangen. Im Rahmen eines Filmtages auf der Grand-Prix-Strecke in Silverstone absolvierten sie gemeinsam 100 Kilometer.

Es war der erste Einsatz eines Formel-1-Autos von Aston Martin seit dem britischen Grand Prix 1960, als Roy Salvadori und Maurice Trintignant jeweils einen Aston Martin DBR5 pilotierten. Bilder vom Test, für den wie immer Demo-Reifen von Pirelli zur Verfügung standen, zeigten, dass die Bedingungen feucht waren.

Der letzte Einsatz eines Formel-1-Autos von Aston Martin geht auf 1960 zurück Foto: Aston Martin bevor er sich ein genaues Bild vom AMR21 macht: "Vielleicht werden wir morgen einen ersten Eindruck bekommen, aber ein Gefühl dafür wird sich erst wirklich in Bahrain mit konstanten Bedingungen einstellen."

"So wie es sich anhört, ist es ganz anders (als der Ferrari; Anm. d. R.)", sagte Vettel weiter. "Ich hoffe, dass es in meine Richtung geht, wenn es so etwas gibt. Wir werden sehen, wie es läuft." Mit dem Shakedown in Silverstone ist er nach Einsätzen für BMW, Toro Rosso, Red Bull und Ferrari nun Autos von fünf verschiedenen Teams gefahren.

Mit Bildmaterial von Aston Martin.