Showrun auf Eis: Max Verstappen zeigt erstmals die Startnummer 1

"Es ist die beste Nummer und ich werde sie definitiv auf das Auto machen", sagte der damals frischgebackene Formel-1-Weltmeister Max Verstappen bereits im vergangenen Dezember über die Startnummer 1, die ihm als Champion in diesem Jahr zusteht. Inzwischen war er auch zum ersten Mal mit seiner neuen Nummer unterwegs.

Bei einem Showevent in Zell am See, bei dem der Weltmeister auf einer Eispiste gefahren ist, war die 1 das erste Mal auf dem Red Bull zu sehen. Bei dem Boliden handelte es sich um den RB8 aus der Saison 2012, der mit speziellen Spike-Reifen von Pirelli ausgestattet war, um auf dem besonderen Untergrund fahren zu können.

Der neue Weltmeister teilte sich die GP-Ice-Race-Strecke auf dem Flugplatz im österreichischen Zell am See mit Eisspeedwayfahrer Franky Zorn. "Das war das erste Mal, dass ich mit einem Formel-1-Auto auf Eis gefahren bin", so Verstappen, der von einer "sehr interessanten" und "ziemlich rutschigen" Erfahrung spricht.

"Man muss vorsichtig sein. Alles ist sehr kalt, auch die Bremsen. Und Rennautos werden natürlich nicht entworfen, um auf Eis zu fahren, was es noch schwieriger macht. Aber es hat viel Spaß gemacht", so Verstappen, der in der Saison 2022 als erster amtierender Weltmeister seit Sebastian Vettel 2014 mit der Startnummer 1 fahren wird.

wird am 9. Februar um 17:00 Uhr offiziell vorgestellt. Zwei Wochen später beginnt in Barcelona der erste dreitägige Wintertest vor der neuen Saison.

Mit Bildmaterial von Red Bull Content Pool.