So hässlich waren Formel-1-Autos (manchmal) nach Regeländerungen!

Zum ersten Mal seit 2017 startet die Formel 1 in die Saison 2022 wieder mit einem komplett umgekrempelten Reglement. Die Generation 2017 gilt unter Fans mehrheitlich als eine der schöneren in der Geschichte der Königsklasse. Aber das war nach Regeländerungen nicht immer so.

Stefan Ehlen hat nun in einem Video einige Beispiele aus dem Archiv von Motorsport Images hervorgekramt, wie Formel-1-Autos nach einschneidenden technischen Änderungen in den Augen vieler Beobachter nicht ganz so gut gelungen sind. Zumindest aus optisch-ästhetischen Gesichtspunkten.

