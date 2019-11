"Sprachtalent" Daniel Ricciardo flachst mit TV-Journalistin

Daniel Ricciardo ist im Formel-1-Paddock immer ein gern gesehener Interviewgast. Weil er selbst bei unangenehmen Themen nie verlegen um einen Witz ist und seine Gesprächspartner oft zum Lachen bringt. So passiert auch nach dem Qualifying zum Grand Prix von Brasilien, in dem er als Zwölfter den erhofften Q3-Einzug verpasst hat.

"Bist du zufrieden damit, wie es gelaufen ist?", wollte eine TV-Journalistin vom Renault-Piloten wissen. Worauf der seinen spitzbübischen Blick aufsetzte: "Oui." Nur um (vermeintlich) überrascht zu ergänzen: "Ah, wir machen ja Englisch! Sorry. Ich spreche so viele Sprachen!"

Die amerikanischen TV-Zuschauer hat er bereits in Austin mit seinem texanischen Cowboy-Akzent zu erobern versucht. "Ich bin ein echter Weltbürger ("I am really a man of the world")", sagte er jetzt in Brasilien. "Ahm. Mi scusi. Oh, sorry - schon wieder!", lachte Ricciardo.

Ein paar Stunden später setzte er dem Ganzen die Krone auf, als er auf Twitter das besagte Interview als Video postete - und dazu schrieb: "Das ist schön ..."

Auf Deutsch, versteht sich.

Mit Bildmaterial von LAT.