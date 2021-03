Statistiken aus Bahrain: Die detaillierten Ergebnisse der Wintertests 2021

Motorsport.com zeigt einen Gesamtüberblick über die Wintertestfahrten 2021 sowie eine Auflistung aller gefahrenen Kilometer von Fahrern, Teams und Motorenherstellern.

Bevor wir aber in die Daten eintauchen, muss erwähnt sein, dass Pirelli seine Reifenmischungen für 2021 mit an die Strecke gebracht hat. Die Reifen für die anstehende Saison unterscheiden sich in Struktur und Profil von den vorherigen. Von daher standen auch ihr Verhalten und die Performance unter besonderer Beobachtung. Pirelli-Manager Mario Isola hat zwar nicht viel über die erwarteten Unterschiede zwischen den einzelnen Mischungen gesagt, dennoch interessante Informationen gegeben:

"Während der drei Tage haben alle Mischungen gut funktioniert, und es gab keine Probleme wie Graining oder so: nur eine kleine Abnutzung an den weicheren Mischungen. Neben den Wetterbedingungen waren auch die Benzinladungen der einzelnen Teams ein Einflussfaktor für die Rundenzeiten. Das macht einen Performance-Vergleich zum Rennen im Vorjahr schwierig."

"Aufgrund der sich ändernden Streckenbedingungen ist es auch schwierig, den Abstand der einzelnen Mischungen genau zu benennen. Am einfachsten ist das wohl noch zwischen C2 und C3, zwischen denen rund 0,5 Sekunden liegen. Der Abstand zwischen C3 und C4 ist hingegen größer als erwartet, da der C4 von vielen genutzt wurde, als die Strecke am besten war."

Zeiten und Runden nach Fahrer

Fahrer Team Motor Tag 1 Tag 2 Tag 3 Runden Verstappen Red Bull 1:30.674 1:28.960 203 Tsunoda AlphaTauri 1:32.727 1:32.684 1:29.053 185 Sainz Ferrari 1:31.919 1:33.072 1:29.611 192 Räikkönen Alfa Romeo 1:33.320 1:29.766 229 Hamilton Mercedes 1:32.912 1:33.399 1:30.025 154 Russell Williams 1:30.117 158 Ricciardo McLaren 1:32.203 1:32.215 1:30.144 173 Pérez Red Bull 1:31.682 1:30.187 166 Bottas Mercedes 1:36.850 1:30.289 1:32.406 150 Alonso Alpine 1:32.339 1:30.318 206 Gasly AlphaTauri 1:32.231 1:30.413 1:30.828 237 Stroll Aston Martin 1:31.782 (C3) 1:30.460 1:36.100 197 Leclerc Ferrari 1:33.242 1:30.886 1:30.486 212 Norris McLaren 1:30.889 1:30.586 1:30.661 154 Giovinazzi Alfa Romeo 1:31.945 1:30.780 193 Ocon Alpine 1:31.146 1:31.310 190 Mazepin Haas 1:34.798 1:33.101 1:31.531 213 Latifi Williams 1:31.672 132 Schumacher Haas 1:36.126 1:32.883 1:32.053 181 Vettel Aston Martin 1:33.742 (C3)

1:38.849 (C3) 1:35.041 117 Nissany Williams 1:34.789 83

Die Reifen sind von C1 (hart) bis C5 (weich) eingeteilt. Die schriftliche Angabe (C3) zeigt einen Prototyp-Reifen an.



Gefahrene Kilometer pro Team und Hersteller

Team Kilometer Motorenhersteller Kilometer AlphaTauri 2.284 Der Kurs in Bahrain hat eine Länge von 5,412 km Mercedes 7.133 Alfa Romeo 2.284 Ferrari 6.603 Ferrari 2.186 Honda 4.281 Alpine 2.143 Renault 2.143 Haas 2.132 Williams 2.019 Red Bull

1.997 McLaren 1.770 Aston Martin

1.699 Mercedes 1.645

Gefahrene Runden pro Team und Hersteller

Team Tag 1 Tag 2 Tag 3 Gesamt Grand-Prix-Distanzen AlphaTauri 111 144 167 422 7,40 Alfa Romeo 131 125 166 422 7,40 Ferrari 116 129 159 404 7,09 Alpine 129 128 139 396 6,95 Haas 85 164 145 394 6,91 Williams 83 132 158 373 6,54 Red Bull

139 117 113 369 6,47 McLaren 91 104 132 327 5,74 Aston Martin

97 81 136 314 5,51 Mercedes 48 116 140 304 5,33

Hersteller Tag 1 Tag 2 Tag 3 Gesamt Durchschnitt pro Team Grand-Prix-Distanzen Mercedes 319 433 566 1318 329,5 23,12 Ferrari 332 418 470 1220 407 21,40 Honda 250 261 280 791 395,5 13,88 Renault 129 128 139 396 396 6,95