Strafe wegen verpasster FIA-Gala: Lewis Hamilton spendet 50.000 Euro

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton verstieß im vergangenen Jahr gegen die Vorschriften der Formel 1, als er nach dem verlorenen WM-Finale gegen Max Verstappen nicht zur offiziellen Preisverleihung der FIA am Ende der Saison erschienen ist.

Am Donnerstagabend traf sich der Brite zusammen mit FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem und sprach am Freitag in der FIA-Pressekonferenz von einem "guten Treffen", indem es um die Vielfalt im Motorsport ging.

Der siebenmalige Weltmeister sagt, dass er eine Geldstrafe als Folge des Versäumens der FIA-Gala erwarte, diese aber eingesetzt wird, um "Jugendlichen aus unterprivilegierten Verhältnissen zu helfen, in das Motorsportingenieurswesen einzusteigen".

Bin Sulayem begrüßt Hamiltons Entscheidung

Bereits zuvor hat Hamilton an einer Reihe von Projekten gearbeitet, um Vielfalt und Inklusion im Motorsport zu verbessern, darunter fallen seine eigene Wohltätigkeitsorganisation Ignite, die Hamilton-Kommission sowie das Accelerate-25-Programm von Mercedes.

Die FIA gab am Freitagabend weitere Details zum Treffen zwischen Hamilton und dem FIA-Präsidenten bekannt. Unter anderem habe Hamilton bereits eine Spende in Höhe von 50.000 Euro geleistet, die dazu verwendet wird, einem Studierenden mit unterrepräsentiertem Hintergrund zu helfen, eine Ausbildung im Motorsport zu erhalten.

In der offiziellen Erklärung der FIA heißt es: "FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem traf sich gestern [Donnerstag] vor dem Beginn der Saison 2022 mit dem siebenfachen FIA-Formel-1-Weltmeister Sir Lewis Hamilton, um die Arbeit der FIA und wichtiger Interessenvertreter des Motorsports zu besprechen, um mehr Vielfalt und Inklusion in der Motorsportbranche aufzubauen."

Hamilton teilt Eindrücke aus der Hamilton-Komission

Dabei teilte Hamilton einige seiner Erfahrungen aus dem Bericht der Hamilton-Kommission. Ein Schlüsselaspekt sei es, Initiativen zur Umsetzung von Diversität und Inklusion "für unterrepräsentierte Gruppen zugänglich zu machen".

"Der FIA-Präsident hob die wichtige Grundlagenarbeit der FIA in den letzten Jahren hervor, mit Projekten wie FIA Girls on Track, und lobte das Engagement von Hamilton in Projekten wie Mission 44 und Ignite", heißt es weiter im FIA-Statement.

Das Weiteren lobt bin Sulayem den Mercedes-Fahrer für seine Entscheidung, 50.000 Euro an einen Studenten mit benachteiligten Hintergrund zu spenden, und bestätigt, dass die FIA und Hamilton während des gesamten Prozesses mit einem unabhängigen Gremium zusammenarbeiten werden.

FIA-Präsident erwartet mehr Sportsgeist von Hamilton

Die Erklärung endet mit der Aussage, dass Hamiltons Abwesenheit von der FIA-Gala diskutiert wurde und dass der siebenmalige Weltmeister "anerkennt, wie wichtig es ist, die Errungenschaften des Jahres mit den Preisträgern aus dem gesamten Motorsport zu feiern".

Zudem hat der FIA-Präsident "Hamilton an seine Verpflichtung zum Sportsgeist, insbesondere im Hinblick auf seinen Status im Motorsport" erinnert.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.