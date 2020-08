Technische Probleme: Nico Hülkenberg verpasst Silverstone-Rennen!

Startplatz 13 bleibt leer beim Großbritannien-Grand-Prix 2020 in Silverstone: Formel-1-Rückkehrer Nico Hülkenberg kann aus technischen Gründen weder aus dem Grid noch aus der Boxengasse losfahren. Das Comeback des Deutschen endet also, noch bevor es richtig begonnen hat: Hülkenberg fährt gar nicht!

Technische Schwierigkeiten hatten ein Anlassen des Fahrzeugs verhindert, als Racing Point Hülkenberg in die Startaufstellung schicken wollte. Weil die Boxengasse kurz darauf geschlossen wurde, visierte das Team zunächst einen Boxengassen-Start für Hülkenberg an. Das aber verhinderte die Schwere des Problems, zu dem bislang keine Details bekannt sind.

Wenige Minuten vor dem Start bestätigte Racing Point das Aus Hülkenbergs: "Er wird den Großbritannien-Grand-Prix nicht bestreiten können, nachdem wir ein [technisches] Problem an seinem Fahrzeug entdeckt haben."

Das Team gab außerdem an, "extrem enttäuscht" darüber zu sein, Hülkenberg nicht fahren zu sehen.

Der langjährige Formel-1-Fahrer hätte in Silverstone sein Grand-Prix-Comeback gegeben, nach seinem bis dato letzten Formel-1-Renneinsatz beim Saisonfinale 2019 für Renault. Hülkenberg ersetzt in Silverstone den an COVID-19 erkrankten Sergio Perez, der sich inzwischen in Isolation befindet. Perez ist der erste Coronavirus-positive Formel-1-Fahrer.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.