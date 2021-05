Top 9: Die längste Zeit zwischen zwei WM-Titeln in der Formel 1

Der Argentinier gilt als einer der größten Rennfahrer aller Zeiten. Gleich in der ersten Formel-1-Saison 1950 wird er Vizeweltmeister, ein Jahr später folgt der erste von insgesamt fünf WM-Titeln. Doch nicht jeder weiß, dass nach dem ersten Titel erst einmal eine Durststrecke folgt.

Juan Manuel Fangio (3 Jahre zwischen 1951 und 1954)

Hintergrund: Weil die Formel-1-Saison 1952 ohne Alfa Romeo stattfindet, ist auch Fangio nicht mit dabei. 1953 kehrt er mit Maserati in die Königsklasse zurück, wird im ersten Jahr aber "nur" Vizeweltmeister. Der zweite Titel folgt erst 1954, also drei Jahre nach seinem ersten Triumph. Dafür gewinnt er dann gleich vier Titel in Serie!