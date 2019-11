Toro Rosso will im Endspurt nach Renault greifen

Der Kampf um Platz fünf der Gesamtwertung in der Formel-1-Saison 2019 zwischen Renault und Toro Rosso ist eröffnet. Die Italiener wollen die Franzosen in den verbleibenden vier Rennen attackieren und überholen. Ein fünfter Platz wäre für Toro Rosso das beste Ergebnis in der 13-jährigen Geschichte des Teams. Der Grundstein könnte in Mexiko gelegt werden.

Vor dem Rennen am Autodromo Hermanos Rodriguez trennen die beiden Teams gerade einmal sechs Punkte - dahinter lauert aber Racing Point mit nur vier Zählern Rückstand auf Toro Rosso. Jetzt blasen die Italiener zum Angriff auf das beste Ergebnis in der Geschichte des Teams - im Jahr 2008 reichte es für Toro Rosso für Platz sechs in der Gesamtwertung.

"Es ist ein enger Kampf zwischen Renault und Racing Point", sagt Pierre Gasly im Vorfeld des Grand Prix von Mexiko. "Mein Ziel ist es, jedes Wochenende mein Bestes zu geben und dann sehen wir in Abu Dhabi, wofür das reicht. In diesem engen Kampf wollen wir jetzt so viele Punkte wie möglich holen."

Jedoch hält der Franzose das Werksteam von Renault aktuell für das stärkere: "Sie sind konstanter als wir. Nico [Hülkenberg] hat fast in jedem Rennen Punkte geholt. Sechs Punkte sind schon eine Menge, weshalb es keine einfache Aufgabe werden wird. Es motiviert uns aber, das Maximum aus uns herauszuholen. Jeder Punkt ist entscheidend und wir werden so hart kämpfen, wie es nur geht."

Eine echte Lieblingsstrecke sieht Gasly in den verbleibenden Rennen nicht: "Brasilien wird nicht einfach für uns, gerade wegen der Stärke von Racing Point. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, welche Strecke uns am besten liegt. Wir blicken deshalb von Rennen zu Rennen. Ich hoffe, dass wir die Form, die wir haben, bestätigen können. Wir versuchen einfach, unsere Möglichkeiten zu nutzen."

